BEROŠ JE I PRIJE HTIO MAKNUTI LAUCA! Znanstvenik se jednom rečenicom zamjerio premijeru! On mu sada ne može ništa

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković ovih se dana ozbiljno naljutio na znanstvenika Gordana Lauca, čije je izbacivanje iz Znanstvenog savjeta Vlade nagovijestio ministar zdravstva Vili Beroš. ”Imao je objavu koja spada u politikantstvo, a ne u stručno savjetovanje, ne vidim kako dalje možemo nastaviti suradnju”, poručio je Plenković nazivajući Laucove poruke direktnim nepolititikanskim pozivom za neposluh kojega ne smatra korektnim. Upućeni međutim svjedoče kako se Plenković naljutio na Lauca radi toga što je u svojim objavama spominjao vođu čopora i Tita, a osim toga tvrde kako Beroš ionako već neko vrijeme nije sklon ovom znanstveniku.

”Da se pitalo Beroša, Plenković bi odavno makao Lauca, još onda kada su iz Liječničke komore upozoravali na njegove statuse, no Plenković to nije smatrao ispravnim, držao ga je u Savjetu radi balansa, i doista mu je na početku vjerovao, ni sada Plenković nije zatvoren prema Laucovim savjetima, ali je problem u tome što je Lauc svojim istupom uvrijedio osobno premijera”, kaže naš sugovornik iz Vlade te tvrdi kako je premijer mjesecima doista provodio Laucovu strategiju. ”Pa mi donedavno nismo imali nikakvih mjera, ponašali smo se kao da virus ne postoji, Plenković se trznuo tek unazad nekoliko tjedana, on je jako oprezan s pristupom prema pandemiji, novi lockdown si ne možemo priuštiti, situacija s covid-potvrdama još ne funkcionira, pitanje je hoće li uopće profunkcionirati, iako se o njima razgovara, očekujemo otpor sa svih strana, ako u ovo predbožićno vrijeme krenemo s obveznim potvrdama po dućanima, ugostiteljskim objektima i trgovačkim centrima, jasno je da će se pobuniti udruge ugostitelja, poslodavaca, predstavnici trgovačkih lanaca, sa svim time mi važemo”, nabraja naš sugovornik te napominje kako je premijeru problem to što na političkoj sceni nema saveznika, posebice ne na Pantovčaku, s kojega se kako kažu u Vladi šalju opasne poruke.

”Milanović očito nije svjestan što čini”, kaže naš sugovornik te ističe da bi se Plenkoviću sada i izbacivanje Lauca iz Znanstvenog savjeta moglo obiti o glavu. ”Nezgodna je to situacija, ako ga makne, ispasti će u očima onih koji se opiru mjerama da je Lauc sve vrijeme bio u pravu, to će dodatno utjecati na građane koji se ne žele cijepiti, problem je i ostaviti ga, i maknuti ga, u svakom slučaju se šalje loša poruka”, navodi naš sugovornik priznajući na koncu da je premijer i bez Lauca u složenoj i neugodnoj situaciji.