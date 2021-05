BEROŠ IZBJEGAVA ODGOVORE! Ovako komentira susret s Crnogorkom koja je huškala na Hrvate: To je bio sastanak afirmativnog karaktera

Autor: Iva Međugorac

Je li znao s kime se sastaje kada je ugostio crnogosrku ministricu zdravstva Jelenu Borinović Bojević te kako komentira njene istupe iz 90-ih godina u vrijeme napada na Dubrovnik, upitali smo hrvatskog ministra zdravstva Vilija Beroša, koji po svemu sudeći u tome ne vidi problem.

”Posjet ministrice zdravlja Crne Gore potaknut je donacijom 10.000 doza AstraZeneca cjepiva Republike Hrvatske prema Crnoj Gori kojem je prethodila Odluka o upućivanju humanitarne pomoći na razini Vlade RH te potpisivanje Ugovora o toj donaciji između dviju država. Samim time, organiziran je susret povodom svečanog potpisivanja tog Ugovora te se tom prilikom otvorila tema obnove protokola o suradnji u području pribavljanja i presađivanja ljudskih organa u svrhu liječenja između dva ministarstva. Na osnovu navedenih razloga posjeta, evidentno je da je organizirani susret s crnogorskom ministricom zdravstva izrazito afirmativnog karaktera za obje zemlje te, slijedom najava na razini Vlade RH, samo jedna u nizu potpora prema državama okruženja u borbi protiv COVID-19. Vodeći se činjenicom da je solidarnost jedan od ključnih elemenata u suzbijanju epidemije koja će završiti tek kada smo svi sigurni, Vlada RH i Ministarstvo zdravstva ulažu dodatne napore u doniranje cjepiva protiv COVID-19 državama koje iskažu potrebu za cjepivom, što je i praksa ostalih zemalja EU. Vjerujemo da ćete uvidjeti utemeljenost navedenih argumenata te da ćete medijski podržati daljnje aktivnosti u tom smjeru”, stoji u odgovoru iz Beroševa ministarstva iz kojega je vidljivo kako hrvatski ministar izbjegava odgovore na konkretna pitanja na koja smo ga stoga podsjetili u ponovljenom upitu.

Odgovor dakako objavljujemo po dospijeću.

Podsjetimo, Beroš se prije nekoliko dana susreo s Borinović Bojević koja se Hrvatskoj zahvalila na donacijama cjepiva za Crnu Goru. ”Donacija od 10 tisuća cjepiva bit će vrlo značajna u procesu masovnog cijepljenja koje se trenutno odvija u Crnoj Gori”, poručila je ministrica koju su lokalni dubrovački mediji žestoko kritizirali prije nego što je preuzela rukovodeću poziciju u svojem resoru podsjećajući na njene napise iz 1991.godine o napadima na Dubrovnik koji su objavljeni u posebnom izdanju Pobjede-Rat za mir.

“Crnogorke traže da se formiraju dobrovoljački odredi Pozovite i mene. Ne mogu a da vam se ne obratim u ovako teškim vremenima, kada čovjek nemilosrdno kolje čovjeka kao najkrvoločniju zvijer, a da ne osudim one koji su izbjegli vojnu obavezu i rezervu a jedu hljeb ove zemlje – proklet im bio! Ustaška krv je podivljala, to više nije krv čovjeka, to je zvjerska krv, pa apeliram da se najoštrije osude svi izdajnici i oni koji su odbili da ranjenom bratu pruže ruku pomoći, gledajući mu smrt pred očima. Prokleće ih njihovo potomstvo i kosti izmučenih duša ih u ime moje generacije da istraju u ovom surovom ratu jer pobjeda mora biti na strani pravde. Ponosim se svim dobrovoljcima iz Nikšića, Titograda i svih ostalih mjesta moje Crne Gore. Vjerujem da će djeca ponovo u miru ići u školu i da će se na njihovim crtežima, umjesto pušaka, tenkova i bombi, ponovo naći bezbrižna dječja mašta. Želim da ponovo zavlada ljubav i prestane rat. A ja sam samo jedna od hiljade mojih vršnjaka koja se boji, nada i moli za mir. Jelena Borovinić, učenica Titograd’’, pisala je tada Crnogorka s kojom se susreo naš ministar.