BEROŠ I PLENKOVIĆ VIŠE NE PRIČAJU: Pozicija mu je sve ‘klimavija’

Iako su koncem godine predstavnici hrvatske vlasti sanirali dio dugova koje hrvatske bolnice imaju prema veledrogerijama, taj problem definitivno nije riješen. Da je tome tako potvrđuje i konferencija za tisak na kojoj su predstavnici veledrogerija još jednom po tko zna koji put vladajuće, ali i hrvatsku javnost upozorili da im je voda došla do grla.

Zna to dobro i resorni ministar Vili Beroš koji je koncem jeseni ratovao s veledrogerijama moleći ih za strpljenje, kako oni na te njegove molbe nisu previše oduševljeno reagirali tako se Beroš sjetio da bi bilo dobro osnovati nacionalnu veledrogeriju i tako izbjeći ucjene.

Jedna je to u nizu njegovih ideja koje nisu previše impresionirale premijera Andreja Plenkovića. Kako tvrde upućeni njemu se iz dana u dan sve ozbiljnije ljulja fotelja, a i posao kojega se primio još po izlasku iz samoizolacije ne ide onim tempom kojega je Plenković od Beroša očekivao.

Plenković se sa svojim ministrom sve rjeđe čuje, a to pak znači da više na njega niti ne računa. ”Berošev je rejting ispod dva posto, jasno je da je on sam sebe otpisao, to što je ograničena isporuka lijekova za neke bolnice pokazatelj je da smo zaista u neugodnoj poziciji i da će Plenković morati nešto poduzeti da bi zadovoljio javnost. Jedno vrijeme zaista se je razmatrala ideja zasnivanja državne veledrogerije, ali bojim se da od toga nema ništa”, tvrdi naš sugovornik blizak premijeru te kaže da su razmatrali i druge modele kojima bi naša zemlja pribavljala lijekove, no bez obzira na sve te modele postojeća dugovanja moraju se podmiriti.

”Od toga se ne može pobjeći, mi rješenja trebamo sad i odmah, tu naravno ne možete kriviti samo Beroša. Nisu ovo problemi koji traju od jučer, ovo su problemi koji se godinama guraju pdo tepih i sada su u ovim kriznim vremenima naprosto eskalirali, pritome treba u ovome svemu imati u vidu i ulogu ministarstva financija”, naglašava naš sugovornik koji ne osporava stručnost Zdravka Marića, ali napominje kako je državna blagajna sa svih strana šuplja, a problemi se gomilaju iz dana, u dan i od resora do resora pa samim time Mariću nije nimalo lako.









”Beroš je već krenuo u reviziju liste skupih lijekova koje plaća HZZO, radi se na konkretnijoj i strožoj provjeri njihova odobravanja. Mi si ovo stanje ne možemo priuštiti, malo je poznato da je Fond za skupe lijekove u posljednjih par godina porastao na dvije milijarde kuna i to je jedna od prvih stvari koje je nužno racionalizirati”, navodi nadalje naš sugovornik i naglašava da bi se javna nabava lijekova uskoro mogla objediniti kako bi se preciznije pratilo funkcioniranje bolničkog sustava, koji je ujedno i jedan od najkritičnijih točki zdravstvenog sustava.

”Znate i sami da je početkom godine najava pročišćavanja liste osiguranika Zavoda izazvala burne reakcije u javnosti, to zapravo i jest potez za kojega nitko do sada nije smogao hrabrosti. Recimo, imate mnogo onih koji imaju besplatno dopunsko osiguranje, a iselili su odavno iz države. To je tek jedan primjer onoga što bi se trebalo temeljitije isprovjeravati”, nabraja naš sugovornik. Iako se u teoriji uglavnom zna što je potrebno činiti, u praksi nedostaje hrabrosti, a taj nedostatak sve se učestalije odražava na poziciju i rejting ministra Beroša.