BERNARDIĆU SE PRIVIĐA: Postupci Milanovićeve Vlade imali su isti učinak na Hrvatsku kao i oni Sanaderove

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić na Glavnom odboru stranke kazao je da se HDZ u kampanji za predsjedničke izbore opredijelio za strategiju manipulacije lažnim vijestima, a da im je cilj SDP-ova kandidata Zorana Milanovića, kao bivšeg premijera, prikazati neuspješnim; piše Otvoreno.hr.

Podsjetio je na izjavu HDZ-ove kandidatkinje za predsjednicu Kolinde Grabar-Kitarović da je, kada je došla na funkciju, Hrvatska bila na koljenima, a ljudi puni pesimizma.

“Bila je to 2015. godina! Te godine je Hrvatska definitivno izašla iz recesije, BDP je narastao 2,5 posto, industrija je mjesecima rasla, a izvoz čak po dvoznamenkastim stopama. Te smo godine smanjili porez na dohodak pa su rasle i plaće. Osigurali smo miran san za 55.000 naših sugrađana opterećenih kreditima u švicarcima. Bila je to uistinu prekretnica”, podsjetio je Bernardić.

Milanović je u najmanju ruku ostavio Hrvatsku u istom stanju u kojem ju je i zatekao

No iako bi Bernardić volio da su Zoran Milanović i ondašnja koalicijska Vlada izvukli zemlju iz recesije u uveli u bilo kakvo blagostanje istina je mnogo drugačija. Treba priznati kako je Milanović na vlast došao nakon sramotne vlade Ive Sanadera i Jadranke Kosor koja je de facto zemlju bacila na koljena, no nije istina da su je Milanović i njegovi ministri koji sad savjetuju Bernardića uopće digli iz ičega. U najmanju ruku ostavili su je skoro u istom problemu kao i ona Sanaderova.

Podsjetimo se SDP-ova koalicija uvjerljivo je pobijedila 2011. godine na izborima obećavajući promjene. Tadašnji ‘Plan 21’ obećavao je provesti određene reforme od kojih su neke bile na tragu reformi koje su provele danas najbrže rastuće ekonomije Europske unije, baltičke zemlje, Poljska i Češka. Dakle sve one zemlje koje su nekada uvjerljivo gledale Hrvatskoj u leđa.

Milanović odlučio braniti ‘naš stil života’

Međutim, umjesto reformi, Milanović je kukavički odlučio braniti naš stil života, a to je u prijevodu značilo ne smanjivati javnu potrošnju. Takva politika odgađanja prijeko potrebnih gospodarskih reformi dovela je do desetkovanja gospodarstva, masovnog zatvaranja malih tvrtki i otpuštanja radnika.

Od 2008. do 2015. godine, tijekom Vlada Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, uništeno je 200.000 radnih mjesta u hrvatskom realnom sektoru, a to je za posljedicu imalo odljev stotina tisuća stanovnika iz Hrvatske u druge zemlje EU.

U isto vrijeme Branko Grčić, Slavko Linić, Radimir Čačić i Boris Lalovac kao ministri financija i gospodarstva te Gordan Maras kao ministar poduzetništva u čijem je mandatu navodno zatvoreno najmanje 20 tisuća obrta i malih poduzeća, točan broj nikad nećemo doznati, vrijedno su radili na podizanju poreza malom i srednjem obrtništvu, posuđivanju dodatnih 70 milijardi kuna kako bi sačuvali naš stil života, odnosno kako bi sačuvali radna mjesta u bujajućem javnom sektoru.

SDP-ova vlada imala najveći rast nezaposlenosti i najslabiji rast plaća

Koliko je bila uspješna Vlada Zorana Milanovića govori i to da je Hrvatska tada imala najveći rast nezaposlenosti i najslabiji rast plaća. Od početka do kraja mandata Kukuriku vlade, tijekom četiri godine, plaće su narasle za 4 posto. Za usporedbu, od Milanovićeve odlaska s vlasti početkom 2016. do danas, dakle u kraćem periodu bez Milanovića, prosječna plaća u Hrvatskoj je narasla u prosjeku 10 posto. Još važnije, nezaposlenost je trostruko niža danas nego na vrhuncu Milanovićeve vlade.

Milanović je žrtvovao nacionalni prosperitet za ostanak na vlasti, a čak mu ni to nije uspjelo iako je izbjegao napraviti reforme. Iz svih podataka i relevantnih istraživanja kako domaćih tako i stranih koja su napravljena od odlaska SDP-ova Vlade s vlasti do danas može se zaključiti samo jedna stvar a to je da je Milanović trebao otići s vlasti kako bi se gospodarstvo počelo oporavljati.

Milanović je ponajviše ugrozio nacionalne interese

Iako ni trenutna HDZ-HNS koalicijska vlast nije luda za provedbom reformi, određene stvari su napravili. Provela se manja reforma poreza na dohodak, sitne deregulacije u pojedinim sektorima i slične stvari, ali najbitnije od svega da je državna vlast danas malo manje represivna prema gospodarstvu nego za vrijeme Milanovićeve vlade. Iako je i to upitno nakon kažnjavanja paušalnih obrta i malih poduzeća s novim nametima no ipak, glavna kočnica je olabavila pa se gospodarstvo može lakše razvijati usprkos inertnoj državi.

Činjenice, ma kako ih Branko Grčić objašnjavao i Bernardić interpretirao kažu kako je upravo Zoran Milanović i SDP-ova Vlada najviše ugrozila hrvatske nacionalne interese odbijajući provesti reforme u ključnom trenutku i tako indirektno poslala stotine tisuća ljudi u novi egzodus. Baš kako je to Partija uvijek znala napraviti.