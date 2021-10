BERNARDIĆ SE NAKON IZBACIVANJA OGLASIO KRATKOM, ALI ZNAKOVITOM PORUKOM: I ostali izbačeni članovi izražavaju nezadovoljstvo odlukom Predsjedništva

Predsjedništvo SDP-a je danas odlučilo završiti višemjesečnu krizu u stranci na način da su isključili neposlušne zastupnika, a među kojima je i bivši predsjednik Davor Bernardić.

Uz njega, izbačeni su i Franko Vidović. Davorko Vidović, Renata Sabljar Dračevac, Romana Nikolić, Vesna Nađ i Katica Glamuzina.

Ostali “pobunjenici” suspendirano je s opomenom.

Reagirao i Bernardić

Predsjednik stranke Peđa Grbin rekao je da su se navedeni vodili privatnim interesima i nanijeli svojim istupima su ogromnu štetu SDP- u, te da je tomu danas došao kraj.

Nije se dugo trebalo čekati na reakcije. Tako se Domagoj Hajduković koji nije izbačen, sam isključio iz stranke te pojasnio svoje razloge te odluke.

Oglasio se i sam Bernardić kratkom porukom na Facebooku.

"Oprosti im Bože, ne znaju što rade", napisao je.









Nađ “zahvalila” Grbinu

Na istoj je mreži reagirala i izbačena Vesna Nađ.

“Hvala Peđi i ekipi iz Predsjedništva što su me večeras izbacili iz SDP-a nakon 21 godine u SDP-u zajedno s još šestero saborskih zastupnica i zastupnika! To će SDP-u sigurno drastično podići rejting, a i članstvo, ukoliko uopće netko ostane u SDP-u, znat će to prepoznati kao odličnu odluku”, napisala je.