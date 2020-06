BERNARDIĆ S JEDNIM KAPITALCEM SPAŠAVA SITUACIJU: Za sve je kriva žena koja ih je ostavila ‘na cjedilu’

Gorski kotar, Karlovac, Novi Zagreb i Jarun, sve su to dijelovi zemlje koji obuhvaćaju sedmu izbornu jedinicu, koja inače slovi za jednu od SDP-ovim utvrda.

Izborna je to jedinica koja se u javnom prostoru ne spominje dovoljno, premda se u njoj sučeljavaju prilično zanimljivi kandidati.

HDz je tako u ovu jedinicu poslao Plenkovićevog zamjenika i ministra branitelja Tomu Medveda, koji snage odmjerava s SDP-ovim županom Zlatkom Komadinom.

”Komadinu smo poslali da spasi situaciju u ovoj jedinici, u kojoj smo načeti, on se tradicionalno borio u osmoj jedinici, u sedmoj je to bila Milanka Opačić, ali nema potrebe objašnjavati zašto to sada nije moguće. On bi trebao sanirati štetu koja je za ovu jedinicu nastala nakon njenog odlaska”, komentira naš sugovornik iz najveće oporbene stranke.

I u HDZ-u priznaju da su oko ove jedinice bili u dilemama. ”Na koncu smo se odlučili za Penavu, premda se razmatrala opcija da ga se pošalje u petu jedinicu, gdje bi se suprostavio Ivanu Penavi, baš kao što je to bio slučaj na našim unutarstranačkim izborima, no procjena je bila da će u ovoj jedinici biti od još veće koristi”, objašnjava naš sugovornik iz vladajuće stranke.

Konkurenciju Medvedu predstavlja tako Komadina, ali i Slaven Dobrović koji se ovdje pojavljuje preko Škorina Domovinskog pokreta, i to nakon što se prije nekoliko tjedana razišao s kolegama iz Mosta. Na njegovo mjesto u Mostu uskočio je mladi aktivist Zvonimir Troskot. Ono što će za Medveda biti konkurenti s desnice, to je za Komadinu konkurencija s ljevice. U ime koalicije Možemo u ovoj jedinici konkurira Rada Borić, a odnedavno joj se pridružio i bračni par Kekin. Osim toga, ne treba zaboraviti niti savez koji se okupio oko stranke Pametno, oni u ovoj jedinici konkuriraju sa Zurovcem, mladim i sve popularnijim gradonačelnikomk Svete Nedjelje.