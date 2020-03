BERNARDIĆ PRIPREMA BOLAN UDARAC BELJAKU! HSS-ovci imaju tajni adut

Nisu se još ni približili vladajućim foteljama, a već su u problemima. Tako nekako sažeti bi se mogle trzavice, kojima zainteresirana javnost svjedoči u odnosima između SDP-a i HSS-a, stranaka koje su zajedno trebale nastupiti na rujanskim parlamentarnim izborima.

Čini se da podjela kolača, odnosno mjesta na listama već sada ne teče po planu, jer samouvjereni Krešo Beljak drži da njegova stranka zaslužuje više pozicija, od ostalih manjih stranaka koje bi trebale tvoriti ovu tzv.kobasica koaliciju. U SDP-ovim pak redovima sve su uvjereniji u to da koaliciju treba posve razbiti te da bi najveća oporbena stranka na izbore trebnala izaći samostalno. ”Dosta je ucjena, kalkulacija i zahtjeva. SDP-ov rejting je u uzletu, stranka je oporavljena i mi definitivno nećemo pristati ni na kakve ucjene. Dapače, čini nam se da smo zreli za samostalan izlazak na izbore, zašto bi bilo kome dopuštali da nas vodi ucjenjuje, sve te male stranke žive na nama, a sada bi Beljak nama postavljao uvjete. To ne može proći, niti će proći”, poručuje naš sugovornik iz SDP-a blizak Bernardiću uvjeren kako je krajnje vrijeme da SDP na svoje liste stavi svoje članove i pogura ih u Sabor. ”Samo na taj način se može graditi i jačati stranka”, drži naš sugovornik te se pita što to Partiji uopće znači suradnja s HSS-om.

”Ako žele ulaznicu za Sabor neka prestanu prijetiti, manje stranke, Glas, HSS one eventualno mogu dobiti zastupnika u prvoj i osmoj jedinici, šesta i sedma su upitne, toliki je njihov značaj, i toga trebaju biti svjesni”, objašnjava nadalje SDP-ovac. U Beljakovim se pak redovima pozivaju na Sporazum koji je potpisan prije tri godine, a prema kojem bi njegova stranka na zajedničkim listama trebala imati šest sigurnih mjesta. ”Od toga sada nema ništa, to ne možemo niti trebamo dopustiti”, tumači SDP-ovac.

No, u djelu HSS-a kuje se nova strategija. ”Ne znam zašto uopće raspravljamo s SDP-om, trebali bi se vratiti na naše izvorne staze i razmisliti o koaliciji s HDZ-om, to je jedino ispravno jer SDP s Bernardićem ionako nema šanse doći na vlast”, objašnjava naš sugovornik iz HSS-a te tvrdi da su neke ponude iz vladajuće stranke u HSS-u već dobili pa nije nemoguće da raskinu suradnju sa SDP-om te da se u finišu kampanje za parlamentarne izbore uistinu pridruže HDZ-u. ”Nije korektno da mi dobivamo jednak broj mjesta kao primjerice Glas”, uvjeren je naš sugovornik iz HSS-a.

S druge pak strane u SDP-u nam tvrde kako je HSS-ov rejting potonuo te da oni na političkoj sceni nemaju nikakav pretjeran značaj, dok istodobno u Glasu postoji niz istaknutih pojedinaca koji su u stanju osvojiti preferencijalne glasove i na taj način ući u sabornicu.