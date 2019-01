Bernardić o Josipoviću: ‘Najbolji predsjednik kojeg je Hrvatska imala, neka se vrati svome jatu’

Autor: Dnevno.hr

“Ivo Josipović je najbolji predsjednik kojeg je Hrvatska ikada imala, mi smo u kontaktu već dulje vrijeme i ja podržavam odluku da se vrati svome jatu. Povratak Josipovića samo može pomoći SDP-u i ojačati ljevicu”, rekao je šef SDP-a Davor Bernardić nakon što je bivši predsjednik najavio da se vraća u svoju bivšu stranku.

“Ivo Josipović i ja smo prije svega dobri prijatelji. On je istinski socijal-demokrat. Hoće li on biti naš kandidat za predsjednika, o tome uopće nismo razgovarali. Odluku o tome donijet ćemo nakon izbora za EU parlament. SDP će puno razgovarati o tome, ali odluku o tome ćemo donijeti u stranci nakon EU izbora”, rekao je Bernardić Novoj TV.

“Ja sam kao predsjednik prvi među jednakima i najodgovorniji, ali ponavljam, rejting stranke ćemo mjeriti na EU izborima. Bit će zanimljivo vidjeti kakav rezultat će SDP postići na izborima i usporediti ga s rezultatima ankete”, kaže šef SDP-a.

Osvrnuo se i na afere vladajućih.

“Pa doista je nezabilježeno. Svaki dan Vlada ide iz afere u aferu. Puno je tu nejasnoća, puno otvorenih pitanja. Sad se špekulira o tome da se, ovo što ste Vi rekli, to koristi za njihov međustranački obračun. Postoji pitanje jesu li zaista to autentične fotografije ili nisu”, kaže.

“Čudno je što je DORH o cijelom slučaju saznao iz novina. Čudno je što Tolušić to nije prijavio na vrijeme. Čudno je što Tolušić priča o toj kriminalnoj bandi koju nije prijavio, a i sami ste utvrdili prije nekoliko dana da je njegova dužnost, kao i svakog drugog građanina Hrvatske, da to prijavi. Puno je to nepravilnost i nejasnoća. Ako me pitate što očekujem, ne očekujem ništa. DORH se pokazao da nije adekvatno reagirao ni u slučaju Uljanik, Borg, SMS i zato građani gube povjerenje u institucije ove zemlje i odlaze van”, zaključio je šef SDP-a.