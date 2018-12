Bernardić komentirao ‘slučaj Radeljić’: ‘SOA radi za HDZ! Moraju otići i Kolinda i Plenković’

Autor: Dnevno.hr/Hina

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je smjenu Mate Radeljića i njegove optužbe protiv državnog vrha.

U pratnji člana Predsjedništva SDP-a Ive Jelušića, političkog tajnika stranke Davorka Vidovića te člana stranačkog Savjeta za zdravstvo Saše Sriće, predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu se u Sisku sastao s radnicima sisačke rafinerije s kojima je, kao i prije dvije godine razgovarao na istom mjestu i na istu temu – gašenja Rafinerije nafte u Sisku.

“Ovo je još jedna ozbiljna optužba i sumnja u HDZ-ovo korištenje obavještajnih službi za vlastite interese. SOA je pod direktnom kontrolom predsjednika Vlade, ove optužbe vrlo su ozbiljne i treba ih dobro istražiti. Pozivam DORH da ispita sve aktere u procesu, premijera i predsjednicu jer se nikada ranije nije dogodilo da je obavještajna zajednica optužena za pokušaj prijetnje smrću. Jer o tome se zapravo radi – o optužbi pokušaja prijetnje smrću. Očito se pokušavaju obračunati s političkim neistomišljenicima”, rekao je šef SDP-a.

“Ako je predsjednica zaista koristila SOA-u za smjenu Radeljića – onda ona mora otići jer je prekršila Ustav. Ako je to napravila u dogovoru s Plenkovićem, kako bi joj HDZ dao podršku na predstojećim predsjedničkim izborima, onda mora otići i Plenković.”

Na pitanje o tome što on misli da je posrijedi, odgovorio je kako on to ne može znati te kako upravo stoga očekuje da DORH reagira.

“Trenutno nema reakcije od DORH-a i zato ljudi gube vjeru u sustav. Zato napuštaju Hrvatsku. Zato trebamo ići na nove izbore odmah!”, rezolutan je Bernardić.