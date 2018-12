Bernardić: ‘Ako propadne kupnja aviona narušit će se odnosi sa SAD-om’

Autor: Hina

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u petak da će, ako zbog američke blokade propadne kupnja izraelskih borbenih zrakoplova F – 16, biti narušeni odnosi Hrvatske sa SAD-om, za što će odgovornost snositi Vlada i ministar obrane Damir Krstičević.

Komentirajući medijske napise da Amerika blokira isporuku izraelskih borbenih zrakoplova F-16, Bernardić je rekao da “ako propadne ova kupnja, ne samo da nećemo dobiti avione nego ćemo imati i narušene odnose sa SAD-om”.

“Ako se to dogodi, a ministar Krstičević je tvrdio da se avioni kupuju i zato što će to poboljšati odnose sa SAD-om i osnažiti našu ulogu u NATO-u, bit će to nezabilježeni skandal, nikad viđen u zadnjih 27 godina povijesti, a odgovornost će definitivno biti na Vladi i Krstičeviću”, ustvrdio je Bernardić u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru.

Bernardić je također ocijenio da je izbor sestre ministra financija Zdravka Marića na mjesto direktorice sektora za superviziju osiguranja, leasinga i factoringa u Hanfi “još jedna besramna nepotistička afera u režiji HDZ-a”.

“Sestra ministra financija izabrana je na mjesto direktorice sektora u Hanfi i, pazi čuda, nadgleda Agrokor gdje je ministar Marić, pazi čuda, u sukobu interesa. Očekujem da seka braci napiše pozitivno izvješće vezano uz Agrokor”, cinično je komentirao Bernardić.

Dodao je kako ne očekuje da premijer Andrej Plenković smijeni Marića jer bi morao i sam otići “zato što je pola svoje rodbine zaposlio u dubrovačkoj Zračnoj luci”.

Još očekujem da će zbog “afere avioni” i “afere Marić” opet narasti rejting HDZ-a, kaže Bernardić.