Bernadićev izbor: ‘Nema koalicije s HNS-om, ali zato s jednom drugom strankom intenzivno pregovaramo’

Autor: Dnevno

Predsjednik SDP-a, Davor Bernardić, U N1 studiju komentirao je moguću rekonstrukciju Vlade.

“Rekonstrukcija Vlade – jedina moguća u ovom trenutku su novi izbori. Hrvatska se suočava s jednim oblikom političke korupcije, Sabor je postao kaljuža. Ljudi to vide i ne mogu to više gledati. Ako postoji imalo odgovornosti kod Plenkovića prema građanima, neka vrate mandate i raspišu nove izbore. No, oni se grčevito drže svojih mjesta”, rekao je Bernardić.

Što se tiče mogućeg povratka Milanke Opačić u SDP, Bernardić je rekao da je to vidio u medijima. “Oni koji su izdali svoje birače, SDP nema što s njima”, rekao je.

Komentirao je i izjavu HNS-ova međimurskog župana Matije Posavca, koji je gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 rekao da se HNS mora ispričati zbog toga što su ušli u koaliciju s HDZ-om. “Što se tiče izjava Matije Posavca, on je rekao istinu. Da, HNS je izdao svoje birače i otrčao u Vladu zbog svojih osobnih interesa. Meni je pravo pitanje što je Matija Posavec tom izjavom htio poručiti. Zašto nije izašao iz HNS-a?”, rekao je Bernardić.

Šef SDP-a komentirao je i eventualnu ponovnu suradnju SDP-a s HNS-om. “Pretpostavka da bi SDP sjeo s HNS-om podrazumijeva da HNS mora promijeniti kompletno vodstvo i napustiti Vladu. To konkretno znači da koalicije sa strankom, koja je izdala svoje birače – nema!”, rekao je Bernardić.

Ipak, smatra da je koalicijski potencijal SDP-a u ovom trenutku najveći od svih. “Razgovaramo sa svim strankama s kojima dijelimo iste vrijednosti. Tu nema kompromisa”, rekao je Bernardić pa komentirao suradnju s HSS-om, strankom koja je prije koalicije s SDP-om bila u koaliciji s HDZ-om.

“HSS je stranka koja je promijenila svoj put iz klijentelističke stranke, koja je bila servis Vladi, izabrala je samostalan put, ustala snažno u borbu protiv vladajuće koalicije i svih pojava koji je obilježavaju, a zajednički nazivnik im je korupcija. S HSS-om intenzivno razgovaramo. Surađivali smo u sklopu lokalnih izbora, a vjerujemo da će se suradnja potvrditi i kroz nadolazeće predsjedničke izbore”, rekao je Bernardić.

Što se tiče Amsterdamske koalicije, Bernardić je istaknuo da je ona bila okupljena oko jednog jedinog cilja, a to je osvajanje mandata na europskim izborima, u čemu su i uspjeli. “S HSU-om i HSS-om najdalje smo odmakli u procesu pregovora, prvo našem predsjedničkom kandidatu, izradi zajedničke platforme i kasnije možda i na parlamentarnim izborima. Vjerujem da ćemo razgovarati sa svim strankama iz Amsterdamske koalicije”, rekao je Bernardić.