Beljak pozvao na revoluciju, odgovorili mu iz HDZ-a: Dobro zaključajte aute

Autor: Dnevno.hr

“Krešo Beljak pozvao na revoluciju! Pozivamo građane da dobro zaključaju svoje automobile!”, napisali su na službenom Twitteru HDZ-a.

.@KBeljak pozvao na revoluciju! Pozivamo građane da dobro zaključaju svoje automobile! pic.twitter.com/6KirWdYnxZ — HDZ (@HDZ001) 6 December 2018

Podsjetimo, Krešo Beljak je 1999. pravomoćno osuđen zbog teške provale u četiri automobila.

“Napravio sam glupost kad sam bio mlađi, prije i poslije nikad nisam napravio prekršaj. To je pogreška na kojoj sam naučio da da ne radim gluposti. Sad više ni prometni prekršaj ne pomišljam napraviti. Iskreno, ja sam bio tu drugooptuženi, nisam ja provaljivao, nego prijatelj. Ali kad su ga ulovili, nisam ga htio ostaviti na cjedilu, nego sam preuzeo dio krivnje i ostao drug jer prijatelje se u nevolji ne ostavlja”, kazao je Beljak prije nešto više od dvije godine za Express.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak izvijestio je da je na sastanku predložio da se „krene revolucionarnim metodama mijenjati hrvatsko društvo“. “Druge nema i to je odgovor zašto nema nikoga od zastupnika u sabornici – jer HDZ provodi svoju samovolju u svim segmentima društva. Svi amandmani odbijeni su unaprijed, HDZ ima svoje biračko tijelo o kojemu jedino brine, HDZ uništava državu i mi moramo povesti ‘revoluciju’ kako bismo maknuli HDZ s vlasti. To je jedini cilj, može se provesti na puno načina, a jedan od načina je da u zajedničkoj borbi do parlamentarnih izbora budu zajedno sve opozicijske stranke, sindikati i sve progresivne snage u društvu kako bi se smijenilo HDZ na izborima”, apelira Beljak.

“Ako netko misli da će HDZ normalno saslušati raspravu o poljoprivredi, mirovinskoj reformi ili nekoj drugoj važnoj temi, taj se vara. HDZ će naći koliko god treba novaca, naravno naših, za svoje biračko tijelo. Zna se jako dobro koje je to biračko tijelo. To su lažni umirovljenici, lažni branitelji, svi oni koji primaju plaću iz državnog proračuna, a ne rade iako su sposobni za rad. Njih jednostavno treba maknuti, druge nema. Ovo što se događalo jučer u Saboru je sramota za hrvatsku politiku koju su izrežirali Plenković, Jandroković, Kolinda Grabar Kitarović i njihovi mentori i zato imate ovakav cirkus koji se gadi svim građanima i od kojeg se okreće želudac i meni”, istaknuo je Beljak.