BELJAK OČEKUJE TRANSFORMACIJU HSS-a Lokalni izbori njihov su novi cilj, pripreme već traju

Autor: Dnevno/M.V.

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a gostovao je na RTL-u gdje je istaknuo kako je prvu večer nakon izbora razmišljao o ostavci mjesta predsjednika, no mnogi su ga uvjerili da to ne radi. Nedugo nakon toga, on je opet odabran za predsjednika stranke.

“HSS je u problemima već jako dugo, mi smo 2011. godine, a i 2015. imali smo jednog saborskog zastupnika. No, put rješavanja problema ne ide preko noći, HSS se mora transformirati u modernu zelenu stranku ili će nestati. A ja želim skupa sa suradnicima raditi na tome da se transformiramo”, objašnjava.

Loš rezultat na izborima ne pravda suradnjom s SDP-om.

“HSS nitko ne financira. Ovih dana pokazalo se, da bez jakih sponzora ne može se ništa napraviti, poseban politički uspjeh. Ali, nadam se da će se to promijeniti. Ali isto tako da će drugi prepoznati da iza HSS-a ne stoji nitko, da nas nitko nije financirao i da smo samostalni”, tvrdi.

Nakon nacionalnih, sada sve stranke pa i HSS čekaju lokalni izbori, a za iste, ova se stranka već priprema.

“To je isto tako jedan od razloga što smo nakon izbora odmah išli na izbornu skupštinu kako bismo se počeli pripremati za lokalne izbore ne čekajući novu godinu. Vidimo epidemiološku situaciju koja je još jedan problem za sve političke stranke, ali HSS ima prednost u velikom dijelu općina i gradova”, rekao je.

“Nadamo se da ćemo nakon izbora imati još više lokalnih dužnosnika”, dodaje.

Na Zakon o obnovi Grada Zagreba tvrdi imaju konkretne prijedloge za koje se nadaju da će ih vladajuća opcija uvažiti, a broj zaraženih koronavirusom, tvrdi, minimalan je.

“Možemo pričati što god hoćemo, ali Hrvatska unatoč tome što je zadnjih dana malo veći porast zaraženih, u ovom trenutku ima 800 ili 900 tisuća ljudi više u svojoj zemlji, tako da su te brojke s obzirom na broj ljudi i dalje minimalne. Nadam se da do novog lockdowna neće doći, jer bi to bila katastrofa za hrvatsku ekonomiju. Nadam se da ćemo svi zajedno izgurati do cjepiva i nadam se da će ono doći što prije i da će ova užasna 2020. biti iza nas”, zaključuje.