BELJAK O OSTAVCI MARIĆA: ‘Itekako je sporno ako imate sestru koja nadzire vaš rad’

Autor: Hina

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u petak je u izjavi novinarima ocijenio da bi ostavku trebao dati ministar financija Zdravko Marić, a ne njegova sestra koja je zaposlena u HANFA-i.

„Nije sporno da članovi obitelji dužnosnika rade u bilo kojoj instituciji, ali je sporno da rade u instituciji koja ima nadzor nad članovima obitelji. Naravno da bilo tko, ako ima odgovarajuće kvalifikacije, ima pravo, bez obzira na bilo što, ibiti zaposlen na odgovarajućem radnom mjestu. No, kada imate vlastitu sestru koja bi trebala nadzirati vaš rad, onda je to itekako sporno i otvara nepotrebne upitnike. Mislim da ne bi trebala sestra, nego bi gospodin Marić treba dati ostavku, i to upravo zato što mu je sestra u HANFA-i zaposlena već godinama i kažu da je stručna. Marić je to morao znati i nije se smio primati takve funkcije jer ga vlastita sestra nadzire. Dakle, odgovornost je na njemu, a ne na njoj jer je (ona) godinama tamo, i to je vrlo jasna situacija“, mišljenja je Beljak.

„Puno je upitnika iznad gospodina Marića. Došao je s plaće koja je višestruko veća nego što je ima danas i upitan je politički angažman gospodina Marića od samih početaka. Ne treba zaboraviti da je on u jednom trenutku bio kandidat za mandatara Vlade. On se trebao baviti businessom i njegov ulazak u politiku jednostavno ne može biti nikako drugačije protumačen nego kao direktna produžena ruka Todorića, a onda svih onih koji su popljačkali ostatke ostataka Agrokora. On je ušao u Vladu upravo da bi štitio Todorićeve interese u samom vrhu hrvatske politike, zato ga je Todorić i poslao da bude političar. On čak nije ni bio član HDZ-a nego nezavisan, a učlanio se tek kada je postao ministar“, istaknuo je čelnik HSS-a.

„On je vrlo vjerojatno bio taj kojemu je Todorić rekao ‘ti kao osoba od mog najužeg povjerenja moraš biti u Vladi kako bi štitio moje interese’. Na kraju je štitio interese nekoga drugoga, ali sve je to isto. Oni su se samo posvađali oko plijena, a Todorić je HDZ, to je svima jasno“, smatra Beljak.

Komentirajući ‘aferu avioni’, Beljak je ocijenio da smo mi premala zemlja da bismo imali ozbiljnu avijaciju. „Mi smo dio NATO-saveza i kao takvi bismo trebali uskladiti određene vojne strukture u rodovima i onda dati svoj puni doprinos. Ne možemo imati sve, jednostavno smo premali, to bi bilo preskupo, a dio smo najvećeg vojnog pakta u svijetu. S ovom aferom opet se otvaraju nepotrebna pitanja, čemu stari avioni koji toliko koštaju, kome će oni služiti i niz drugih pitanja, uz firme ministra Krstičevića. Sve to skupa samo govori da se radi o udruženom pothvatu određene skupine ljudi koji samo gledaju kako izvući velike provizije za sebe i svoje bivše tvrtke. Sve je to rezultat politike koja je osmišljena 1990. godine, a dramatično završava ovih godina“, zaključio je Beljak.