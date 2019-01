Beljak o Bandiću i Madjaru: ‘Oni su razlog što se ljudima gadi politika i što mladi i obrazovani u odlaze iz zemlje’

Autor: dnevno.hr

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak smatra da su ljudi poput Milana Bandića i Mladena Madjera razlog što se ljudima gadi politika i što mladi i obrazovani u sve većem broju odlaze iz zemlje, A prelazak Mladena Madjera iz HSS-a u Klub stranke Milana Bandića u Hrvatskom saboru Krešo Beljak prijavio je USKOK-u jer sumnja da se radi o političkoj korupciji.

“Prijavio sam to još prošli tjedan kad su počela nagađanja. Zvao sam ga, počeo je mucati… Odmah mi je bilo jasno što se događa. Više preventivno sam upozorio nadležne institucije da će se dogoditi kazneno djelo”, rekao je Beljak u razgovoru za RTL.

Na upit o kakvom se kaznenog djelu radi Beljak je odgovorio da je razlog – novac.

“Da budem vrlo precizan, vreća novaca. Ne vidim drugog razloga. Zdrava logika mi ne nalaže kako bi čovjek koji je do jučer bio u jednom Klubu iz čistog mira prešao u drugi Klub”, smatra predsjednik HSS-a.

Kaže kako je to stvar logike.

“Nadam se da će institucije to istražiti jer ovdje se ne radi o politici ili zbrinjavanju njegove kćeri, što je vjerojatno bilo legalno izvedeno, nego se ovdje radi o tome da je čovjek rekao da mora razmišljati o sebi i svojoj budućnosti. Što to znači nego vreća novaca. Nazvao sam Madjera kad su počela nagađanja i upozorenja o njegovom prelasku Milanu Bandiću. Nije htio demantirati i ja sam otišao na USKOK. Mislim da je to bila moja obaveza”, rekao je Beljak koji je uvjeren da je riječ o političkoj korupciji.

Otkrio je i kako namjrava moguće slične situacije rješavati u budućnosti.

“Mi ćemo to u budućnosti riješiti kao stranka na način da prebjega sigurno neće biti, nego će svi koji će ubuduće, dok sam ja predsjednik stranke, ići na bilo kojoj razini na liste – potpisati bianco ostavke i na taj način ćemo ih preventivno čuvati od koruptivnih radnji i od ovakvih kupovina kakve izvodi čovjek koji je i biološki i politički na zalasku i koji očito nema više nikakvog straha od bilo koje institucije i radi što hoće, a radi se o Milanu Bandiću”, poručio je.