BELJAK NOVINARU OČITAO LEKCIJU O UKRAJINI! Izdržao napad na televiziji, ‘činite se proruskim’: Odlučno zauzeo stav, ‘Europa se ponaša na jedan retardiran način’

Autor: Ivor Kruljac

Otprije kritičan prema zapadnom pristupu Rusiji i ratu u Ukrajini, predsjednik HSS-a, Krešo Beljak za N1 je poručio kako se “Europa počinje ponašati doista na jedan retardiran način”.

“Pogledajte samo koliko je ukapljenog plina dovezeno iz SAD-a po puno većoj cijeni nego što je ruski plin. Ili odrežite Rusiju skroz i recite: ‘nemamo što kupovati od vas’ ili recite: ‘to nije tako’. Europa se ponaša na način koji nije logičan”, objasnio je Beljak dodajući kako je posrijedi snažan sukob američkog i ruskog imperijalizma za kojeg se nada da neće završiti nuklearnim sukobom.

HSS se zalaže za mir

“Odluka nije protiv Švedske ili Finske. HSS je otvorena stranka i zalažemo se za mir. Smatramo da bilo kakvo širenje NATO-a znači daljnju eskalaciju rata. Nakon Drugog svjetskog rata, uvjet je bilo da Švedska i Finska budu neutralni i da ih onda SSSR neće napadati”.

Na novinarsku opasku da je nekoć uvjet bio i da Njemačka ne bude ujedinjena, Beljak je rekao da se Njemačka ujedinila pod izričitom dozvolom SSSR-a pa ne bi tamo vukao takve paralele.

“Ne može me nitko uvjeriti da je Rusija veća opasnost od SSSR-a. Tada je postojala željezna zavjesa i vrlo realne prijetnje Europi da postane bojno polje. Dakle, bila je puno gora situacija u Europi nego danas”, nastavio je Beljak.

Jeste li bili u Ukrajini?

Na novinarovo objašnjenje kako je Rusija danas započela agresiju na Ukrajinu i da mu nije jasno kako je Rusija manje opasna od SSSR-a, Beljak je napomenuo kako dobivamo informacije od samo jednog djela. Kada je novinar ponovio da je Rusija došla u Ukrajinu, Beljak ga je pitao da li je on bio u Ukrajini, na što je novinar upitao saborskog zastupnika, sumnja li on u to da je Rusija poslala vojsku u Ukrajinu.

“Ja sumnjam u sve što dođe do mene onaj tko zdravo za gotovo uzima informacije ima smanjeni kapacitet razmišljanja, pokušavam vidjeti obje strane. Euforija i napasno šibanje činjenica s jedne strane mi smeta, ništa ni u jednom ratu nije crno bijelo. Mogu samo povući paralelu i pitati što bi se dogodilo da je Rusija u svoj vojni savez primila Meksiko, kako bi tad SAD reagirao”, rekao je Beljak. Novinar ga je potom zamolio da zamisli da je netko na isti način govorio o ratu između Hrvatske i Srbije, u smislu “tko zna što se događa u Jugoslaviji, je li Srbija napala ili nije napala Hrvatsku”.

To su i govorili i baš zato što imamo iskustvo napadnute zemlje i gledao sam kako nam zapadni svijet uvodi sankcije. Mogao je zaustaviti Miloševića, a nije i dan danas imamo nerazriješene probleme u BiH, na Kosovu, na Sjevernoj Makedoniji. I sada ti isti govore kako je u Ukrajini sve to crno-bijelo, a za Jugoslaviju tako nisu govorili. Nijedan rat nije crno-bijeli”, kontrirao je Beljak.









Ne vidi razliku između SAD-a i Rusije

Novinar N1 potom je rekao kako mu se čini da je Beljak proruski nastrojen, što je Beljak odbacio, navodeći. kako je ranije rekao, da je posrijedi sukob dvaju imperijalizama.

“Ja tu ne vidim razliku. Amerikanci žele preko Ukrajinaca pripojiti Ukrajinu zapadu pod svaku cijenu”, rekao je Beljak, na što je novinar N1 rekao kako im šalju oružje za obranu.

“Ja ne vidim niti znam koliko Ukrajinaca želi u EU i NATO. Rusija je jasno rekla kako je Ukrajina dio njihovog imperijalizma”, zaključio je Beljak.