BELJAK NIKAD ISKRENIJI: ‘Oprao’ je Penavu, Grabar-Kitarović i otkrio zašto svima mirovina treba biti 2500 kn

Autor: Dnevno.hr

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, komentirao je u Točki na tjedan za N1 trenutno stanje hrvatske političke scene.

Intervju prenosimo u cijelosti.

Kako komentirate najavljene prosvjede u Vukovaru. Gradonačelnik Ivan Penava kaže da se ne radi o prosvjedu protiv Vlade.

“Ovaj tajming očito je da je napad na Plenkovića iz redova njegove vlastite stranke i ljudi koji su ga doveli na vlast”.

Je li Penava istaknuti pojedinac koji je vođa pobune u HDZ-u?

“Ne može on biti vođa ničega. On je isturena ruka određenih silnica unutar HDZ-a, to je jasno kao dan, to nije od jučer, postoji 15-ak zastupnika HDZ-a koji drže tu ruku i kojima Plenković kao ljevičar smeta”.

Što mislite da će se dogoditi u Vukovaru?

“Ništa, dogovorit će se oni, Plenković će naći kompromisno rješenje za to. On ne pita koliko nešto košta, on će platiti sve ono što udruge traže, sve se svodi na novac, sve domoljublje i briga za Domovinski rat nakon 28 godina. Duboko sam uvjeren da je sve u novcu. To je pritisak na Plenkovića. Ako imate neovisno pravosuđe, a s druge strane DORH čijeg čelnika bira politika, odnosno Hrvatski sabor, stvari su se trebale davno dogoditi. Sramota je da se 28 godina nakon rata još nije krenulo s procesuiranjem. To je sramota države, sramota politike koja je birala čelnike Državnog odvjetništva koji nisu uspjeli”.

Vukovar je podijeljen grad. Sve ga se vlade sjećaju samo na obilježavanju obljetnice pada grada.

“Mi smo u međuvremenu postali država koja živi od obljetnice do obljetnice. Ima cijeli niz obljetnica, umjesto da se okrenemo prema budućnosti, a mladi odlaze. Mlade od 25 godina nije briga za Vukovar, njima to nije fokus života, treba se sjećati, naravno, ali da se cijeli javni diskurs svodi na obljetnice i da iz godine u godinu imamo sve jače i jače obilježavanje nečega iz prošlosti, to ne može polučiti uspjeh”.

Branitelji traže očitovanje od Pupovca kad je u pitanju aktualna srbijanska politika.

“Ne znam čemu, nisam odvjetnik gospodina Pupovca, ali on je ’91. bio u Zagrebu. Jasno je rekao da je njegova domovina Hrvatska. Što bi sad on trebao? Stalno se dokazivati da je lojalan Hrvatskoj?”

Mnoge je zasmetalo što je bio u Bačkoj Palanci.

“I mene je zasmetalo, ali to je njegov osobni gaf.”

Kako komentirate najnoviji slučaj tolerancije državnog vrha, kad se Mirko Norac pojavio na obljetnici operacije Medački džep, kao i Tomislav Merčep koji je dio kazne za ratni zločin služio u toplicama?

“To je eklatantni primjer obezvređivanja državnih institucija. Ne može ministar reći nema veze što je netko osuđen za ratni zločin. Onda se pitamo zašto ljudi nemaju povjerenja u institucije, a prvi je ministar nema. Poruka je – nije kriv, ali morao je odslužiti kaznu. To je katastrofalna poruka i mladima koji odlaze.”

Već ste rekli da Plenković pripada ljevici po svom habitusu. Darko Milinović je rekao da je on vođa lijevog HDZ-a. Koliko ljudi u stranci misli kao on?

“Ne znam, Plenković je moja generacija, odrastao u Zagrebu, osamdesetih je išao u srednju školu, gledao urbanu priču koju Zagreb predstavlja i teško mi je zamisliti da bi netko moje generacije mogao biti ortodoksni desničar. Nema nikakvog smisla da Plenković bude rigidna desnica. On govori nekoliko jezika, fakulteti su nekoć imali drugačiji pogled nego što imaju danas, toleriralo se nešto drugo nego danas.”

I predsjednica je vaša generacija, školovala se vani…

“Potpuno ista stvar, ali to kod nje se radi o čistom populizmu. Ona sama ne vjeruje u to što priča, ali ona to izgovara, za razliku od Plenkovića koji ima toliko morala da ne priča gluposti u koje sam ne vjeruje”.

Mislite li da može doći do prijevremenih izbora?

“Ako Plenković ne bude mogao izdržati pritiske, ići će se na izbore. Oporba je razmrvljena i u toj situaciji je Plenkoviću najveći problem opozicija unutar njegove stranke. Izbori moraju doći ne zbog HSS-a i SDP-a, nego zbog Hrvatske, jer je ova vlada do većine došla političkom trgovinom. Siguran sam da ljudi uznaju da Hrvatska ide u krivom smjeru i da žele nešto novo”.

HDZ-ova većina je tanka, uvijek je dobro imati ruku više i svaki put kad krene ta priča, krene priča o HSS-u. Možete li garantirati za zastupnike da neće biti pretrčavanja?

“Mogu garantirati 99 posto. Iskustvo me uči da je to uvijek moguće. HSS se nalazi u tranzicijskoj fazi. Po svim anketama i po svim istraživanjima HSS-ov rejting raste, a to je jedini kriterij, a najbolji pokazatelj je li Krešo Beljak i ovo vodstvo dobro pokazat će se na izborima”.

Što mislite o Davoru Bernardiću?

“Je li on dobar ili loš ne mogu ocijeliti, ali je izvrgnut napadima otpočetka, to je istina. I da je i on učinio pogrešku, to je isto istina”.

Kako komentirate te podjele u hrvatskoj politici?

“Mislim da pola političara uopće ne zna što je ljevica ili desnica. Iako našu javnost čini se da zanima Drugi svjetski rat, njih više zanima hoće li imati plaću ili penziju. Čisto ekonomski gledano, ni HDZ ni SDP ne mogu biti klasično lijeve ili desne stranke”.

HSS je jako lijevo.

“Apsolutno, ali govorimo o ekonomiji. Mi smatramo da država kao što je Hrvatska ima potpuno pravo zaštititi svoju poljoprivredu, da se ima pravo zdravo hraniti, da možemo stati na kraj uvozničkim lobijima”.

Kako biste to riješili?

“Kvalitetom, zakonima. Ne možete prodavati u hrvatskim trgovinama ono što kvalitetom ne odgovara svojim zakonima”.

Kako biste uvjerili SDP da ovo provodi?

“Ili bi surađivali ili ne bi surađivali. HSS je samostalan od 2007. kad je išao na izbore, u koaliciju s HDZ-om smo ušli zbog ZERP-a. Prvo što su napravili kad su došli na vlast, otkazali su to. Nama treba samo 5,6 ministarstava”.

Koja su to?

“Hrvatska ima 20 ministarstava u ovom trenutku, desetke agencija, nepotrebnih uprava. Ne znam vam napamet reći, ali recimo zdravstvo treba ići na lokalnu samoupravu. Državu treba decentralizirati, treba život gdje se odvija, tamo se trebaju donositi odluke i onda će se stvari regulirati same po sebi i ljudi će imati osjećaj da doprinose svojoj zajednici. Ovako ljude kad pitate gdje su novci, otišli su u Zagreb, u centralnu državu i u pravu su”.

Kako komentirate situaciju u Uljaniku?

“Uljanik je u većinski privatnom vlasništvu. Država se u to ne treba miješati. Ako će uspjeti na tržištu, uspjet će. Država treba zaštititi svoj proizvod i to je u redu. Brodogradnja je bila strateška gospodarska grana do 1990. i to je imalo smisla jer se proizvod radio od vlastite sirovine. Sad imate 90 posto uvozne komponente. Nisu uspješni, jer su navikli da će netko podmiriti minuse koje rade – netko- država, a država – svi mi. To je pitanje za referendum, jesu li porezni obveznici za to da se iz njihovih fondova financiraju gospodarske grane koje nisu profitabilne”.

Što mislite o poreznoj reformi?

“Ništa, to je opet pretakanje iz šupljeg u prazno. Najbolje bi bilo da se male i srednje poduzetnike izuzme od porezne represije koju proživljavaju. Ljudi koji imaju obiteljski obrt i koji mogu živjeti od toga i plaćati porez, treba ih pustiti, a ne gušiti dodatnim porezima”.

Trebala bi biti predstavljena i mirovinska reforma. Kako komentirate?

“Mirovinski sustav je neodrživ. Treba vidjeti koliki je ukupni fond u državi koji se skupi i to podijeliti to s brojem umirovljenika, i rasporediti ravnomjerno. To neće napraviti, jer čuvaju povlaštene mirovine, kojih je malo. Mirovina treba biti dovoljna za preživljavanje, danas 80 posto umirovljenika nema dovoljno za preživljavanje, a radili su 40 godina”.

Koliko bi onda po vama trebala iznositi prosječna mirovina?

“To bi bilo oko 2500 tisuće kuna svima. To je čisti matematički proračun. Kad bi uzeli novac koji se izdvaja za mirovine i podijelili s brojerm umirovljenika, dobije se taj iznos. Danas 82 posto ljudi prima manje od toga”, izjavio je Krešo Beljak.