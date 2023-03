BEĆAR BI IH MOGAO SKUPO STAJATI! Pozadina slučaja Dekanić: Plenković i dva ministra u ogromnom problemu

Autor: Iva Međugorac

Nije ovdje problem samo župan Dekanić i njegovo privođenje, problem je i premijer Andrej Plenković, tim se riječima među HDZ-ovim kritičarima predsjednika Vlade komentira privođenje vukovarsko-srijemskog župana za čiju se aferu zna gotovo godinu dana. ”Plenković je znao da je Dekanić napravio problem, ali je on to po običaju ignorirao, a sada kada je voda došla do grla ponovno se nalazimo na udaru medija, i opet se kompletna stranka mora opravdavati i vaditi iz problema. Ovo nije prvi put da premijer ne reagira na potencijalne opasnosti, on slučaj Dekanić nije smio ignorirati jer se moglo očekivati da će doći do ovakvog raspleta, ali se Plenković ne usudi ući u okršaje sa stranačkim kapitalcima, i zato se nerijetko i događa da ga se uhvati u nepovoljnom položaju”, kaže naš sugovornik iz vladajućih redova unutar kojih se svojeg župana ne misle odreći.

Privedeni župan i problemi s alkoholom

Poznato je da se Dekanić u problemima našao nakon što se saznalo da je službenim vozilom upravljao pod utjecajem alkohola, što mu nije prvi put, jer je prije nešto više od tri godine razbio službeno vozilo privatne tvrtke za koju je radio da bi potom i lani u travnju izazvao gotovo istovjetan incident. Koliko je prometna nesreća sama po sebi problematična, toliko je upitno Dekanićevo objašnjenje da je službenu Škodu vozio njegov rođak, a ne službeni vozač. U tu je verziju priče Uskok po svemu sudeći posumnjao pa je sukladno tome župan priveden, a problem je među ostalim i to što ova verzija daje naslutiti da je župan o detaljima nesreće lagao.





No, ni to nije najveći problem ove neugodne priče, koliko je problematično to što je zajedno sa županom uhićen i njegov rođak koji je u vrijeme kada je župan bio načelnik općine ANdrijaševci ondje obnašao dužnost komunalnog redara, nakon čega je osuđen za napad i ubod nožem. Priču kompliciranom čini i to što je rođak u međuvremenu osuđen na rad za opće dobro, a sudac koji je tu presudu donio je pak brat Dekanićeva prijatelja koji je nakon njegove pobjede na posljednjim lokalnim izborima postao pročelnik u županiji. Sve u svemu, priča s Dekanićem izazvala je neugodnosti u HDZ-u koji se još nije do kraja oporavio od afere AP i prepiski između premijerovih suradnika s donedavnim šefom Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem.

U nevolji i Božinović

”Nitko to ne spominje, ali ovdje je u problemima i MUP odnosno Božinović jer izgleda da su trojica policajaca pokušavala zataškati Dekanićevu nesreću, lokalna policija je tu svakako u problemu, a u konačnici Božinović je svima njima nadređen. Ovo je još jedan pokazatelj toga da je policijski sustav u potpunom kaosu, a državu očito kontroliraju lokalni moćnici. To ne može biti dobro za Plenkovića koji se voli hvaliti time da vodi jednu europsku državu u kojoj se bori s korupcijom. Mi smo najkorumpiranija zemlja u EU, a to je za Plenkovića najveća pljuska u mandatu što god on tvrdio”, komentira naš sugovornik.

No, i bez ovog komentara vidljivo je kako je gotovo godinu dana trajala istraga oko toga je li zaista župan Dekanić skrivio prometnu nesreću vozeći službenu Škodu pod utjecajem alkohola kao što su to u medijima tvrdili svjedoci, što također baca sumnju na cijeli slučaj koji je izazvao lavinu negodovanja po HDZ-u, dok jedni drže da se Plenković i stranka trebaju ograditi od Dekanića premijeru Plenkoviću to ne pada na pamet, a vrlo je izgledno da ni Dekanić neće odstupiti s dužnosti već će nastojati zadržati se na poziciji do konca svibnja, kako se u županiji ne bi moralo ponovno na izbore, što je u cilju i Plenkoviću, i HDZ-u koji se zato prema ovom slučaju ponio zaštitnički gurajući u prvi plan šefa ondašnje organizacije ministra obrane Marija Banožića.

HDZ u strahu od novih izbora

”HDZ-u sada definitivno nisu u interesu novi, izvanredni izbori u ovoj županiji u kojoj ionako ne stoje dobro, prošle izbore su jedva dobili, u Vukovaru ionako ne vladaju, tu je u organizaciji do izbora bio potpuni kaos praćen fizičkim i verbalnim sukobima, a osim toga da uoči parlamentarnih izbora Plenković izgubi vlast u ovoj županiji to bi u najmanju ruku bio debakl”, kaže naš nezadovoljni suradnik koji Vukovarsko-srijemski HDZ naziva generatorom afera pa podsjeća da je iz te županije i Gabrijela Žalac, ali i Marija Ratkić predsjednica uprave Plinare istočne Slavonije koja je uhićena u aferi Ina.









”U stranci se već sada počelo postavljati pitanje je li moguće da je i Banožić znao nešto o ovim aferama, u trenutku kada on kreće u nove sukobe s Milanovićem, ova afera s Dekanićem mu ne može biti od koristi, a izgleda da njegov ogranak i bez Dekanića obiluje neugodnim pričama s kojima se Plenković ne zamara, on je Banožića privio uza se, i dobro mu dođe za obračune s predsjednikom”, smatra naš sugovornik. Upravo je privedeni župan Dekanić koji je izabran na lokalnim izborima 2021.godine produkt unutarstranačkih sukoba u ovoj županiji. Na tim je posljednjim lokalnim izborima Dekanić pobijedio svojeg bivšeg stranačkog kolegu Josipa Dabru koji je u mandatu župana Bože Galića obnašao dužnost dožupana u ovome kraju, nakon čega se nezadovoljan atmosferom u stranci i pritiscima iz Zagreba odlučio na samostalnu političku karijeru napustivši stranačke redove.

Za razliku od Dabre Dekanić slušao upute iz Zagreba

Dekanić je pak prije pozicije župana bio na čelu Općine Andrijaševci, a radio je i u Hrvatskim šumama kao voditelj Uprave šume podružnice Vinkovci. Iako ga se i tada povezivalo s prometnom nesrećom također pod utjecajem alkohola, to njegovoj političkoj karijeri nije naštetilo. HDZ je stao iza svojeg načelnika i člana predsjedništva, a on se dvije godine nakon te neugodnosti kandidirao za župana uz potporu stranačkog vodstva i premijera Plenkovića, s tim da je Dekanić za razliku od Dabre pokazao fleksibilnost i razumijevanje za stranačku hijerarhiju pa je na nagovor glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića odustao od kandidature za predsjednika HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji prepuštajući time vodeću poziciju ministru Banožiću. Sada je pak osim Dekanića privedeno troje policajaca, ali i njegov rođak Bičanić te navodno i vlasnica kuće u koju je udario auto jer je vidjela da je alkoholizirani župan skrivio prometnu nesreću, ali to pod njegovim utjecajem nije željela prijaviti.









Kada je o službenim podacima riječ oni kažu da je župan Dekanić rođen u Rokovcima kao i da je diplomirani inženjer šumarstva i otac dvoje djece. Nakon završenog fakulteta karijeru je gradio u Hrvatskim šumama, a u HDZ se učlanio 90-te godine. Podaci iz imovinske kartice kažu da Dekanić prima plaću od 2.644 eura, u svojim rodnim Rokovcima posjeduje kuću s okućnicom od 540 m2 vrijednu 46.452 eura. U Vinkovcima posjeduje stan od 20 kvadrata vrijedan 13.808 eura, no tu je i stan u zagrebačkom Trnju od 68 m2 kojega je procijenio na 96.600 eura.

U Rokovcima i Dekanićeva supruga posjeduje kuću s okućnicom od 659 m2 vrijednu 13.272 eura, a osim toga župan posjeduje Renault Kangoo dok njegova supruga vozi Renault Fluencu, a uza sve to Dekanić u kartici navodi i kako je vlasnik 63 dionice Hrvatskog Telekoma koje je također kupio kreditnim zaduženjem. Isti broj dionica HT-a posjeduje i njegova supruga. U razgovoru za lokalni portal Vinkulja Dekanić je nedavno progovarao o tome kako mu je prometni incident zbog kojega je sada priveden donio veliku reputacijsku štetu, a osim toga priznao je i kako je on pravi bećar.

”A to podrazumijeva da sam pravi domaći čovjek, Slavonac koji voli pjevati, voli društvo, voli se zabavljati. Ali prije svega volim raditi. Za razliku od nekih koji samo vole pjevati i zabavljati se, a raditi baš i ne. To nisu pravi bećari. Pravi bećari prvo odrade svoju šihtu, a nakon toga ide sve ostalo”, tvrdio je Dekanić kojega bi kako za sada stvari stoje bećarski provodi mogli skupo stajati.