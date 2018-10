Bauk: Provjera potpisa za referendume još uvijek u razumnom roku

Autor: Hina

SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar uprave Arsen Bauk u četvrtak je, komentirajući medijske informacije o nedovoljnom broju prikupljenih potpisa za referendume, ustvrdio kako je provjera potpisa “još uvijek u razumnom roku”.

“Moje iskustvo govori da je ova provjera potpisa još uvijek u razumnom roku, bez obzira na stav onih koji su predali potpise. Radi se o relativno jednostavnom poslu s relativno jednostavnim kriterijima, treba utvrditi poklapa li se OIB s imenom i prezimenom. Prema neslužbenim informacijama u medijima, to se kod dijela potpisa nije poklapalo“, izjavio je Bauk novinarima u Saboru.

“Čini se da su se kod provjere potpisa potrudili više nego što bi to bilo očekivano”, poručio je i napomenuo da je SDP-ova Vlada 2015. kroz Sabor provela prvo čitanje zakona o referendumu te predložila rješenja koja bi otklonila moguće probleme na koje upozoravaju mediji, poput kopiranja potpisnih lista s ranijih referenduma.

“Bilo bi dobro da sada Vlada predloži takva i slična rješenja, kako se više ne bismo dovodili u ovakvu situaciju“, kazao je Bauk.

Na pritužbe inicijatora referenduma zato što nije dopuštena nazočnost njihovih promatrača na prebrojavanju potpisa, Bauk je rekao kako bi i on “u takvoj hipotetskoj situaciji vjerojatno postupio na isti način, s obzirom na sudsku praksu koju smo imali u vezi jednog lokalnog referenduma prije“.

Ali, dodao je, vjerojatno bi malo transparentnije izvještavali o postupku provjere potpisa.

“Ako imate ukupno milijun i sto tisuća potpisa, zna se koliko ih se u jednom danu može provjeriti i svakih nekoliko dana objavili bismo koliko smo ih provjerili. Ovako je to bilo obavijeno velom tajne“, ocijenio je Bau k.

Logično mu je bilo, kaže, uključenje APIS-a u postupak prebrojavanja potpisa. “Mislim da oni nisu brojali potpise nego u računala unosili OIB-e građana i provjeravali u popisima birača je li netko potpisan doista birač. To se tamo jedino i moglo napraviti“, pojasnio je.

Na pitanje zašto provjeravanje potpisa tako dugo traje, Bauk je kazao da su u njihovoj Vladi provjeravali 15 do 20 tisuća potpisa i za to angažirali manji broj ljudi. “Bilo je puno više potpisa nego što je bilo potrebno, u nekim slučajevima i dvostruko više, pa ako ih je na uzorku bilo deset posto neispravnih, nije bilo nikakve šanse da ih je na ostatku uzorka 80 posto neispravnih. Ovdje se radilo o graničnom broju potpisa i Ministarstvo ih je moralo sve provjeriti i za to im je trebalo više ljudi i dosta vremena“, istaknuo je Bauk.