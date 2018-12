Bauk poručio: ‘Milanović bi bio bolji predsjednik nego Kolinda’

Autor: Dnevno.hr

Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a, komentirao je za Jutarnji list mogući kandidaturu Zorana Milanovića za predsjednika Republike.

Razgovor prenosimo u potpunosti.

Nekoliko istaknutih SDP-ovaca, pa i vi, pozvalo je bivšeg šefa stranke Zorana Milanovića da se javno očituje o stranačkim prebjezima jer ih je on stavio na izborne liste.

“Tako je to preneseno, ali nisam to rekao. Rekao sam samo da bih volio da se on izjasni o postupcima ljudi koje je predložio na listu. Nisam ga prozivao zbog samog izbora kandidata, kako se to pokušalo interpretirati, jer se neke od njih zbog dužnosti koje su obnašali tad i nije moglo preskočiti. Dakle, ja bih volio čuti što on o tome misli, a vidim i još neki.”

Je li vas možda nazvao?

“Nije.”

Hoće li se vratiti u aktivnu politiku?

“Ne znam. Ja bih volio da se vrati.”

Da se jače angažira u stranci ili da bude SDP-ov kandidat na predsjedničkim izborima?

“Volio bih da njegov možebitan povratak bude vezan uz jačanje SDP-a.”