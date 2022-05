BANOŽIĆ SE OBRUŠIO NA SELAKA, PLJUŠTE OPTUŽBE: Proslavljenog pilota proziva za remont MIG-ova!

Ministar obrane Mario Banožić sudjelovao je na obilježavanju 30. obljetnice preleta MIG-om pukovnika Ivice Ivandića u vojarni “Knez Trpimir” u Divuljama. Kasnije danas će u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku sudjelovati na službenoj prezentaciji programa akrobatske skupine “Krila Oluje” za 2022. godinu i predstavljanju dva nova člana skupine.

No, tog 15. svibnja 1992., uz Ivicu Ivandića je bio još jedan pilot – Ivan Selak. Nakon što je Ivandić sletio na Resnik, a Selak na Pleso, zrakoplovi su im nazvani Osvetnik Vukovara i Osvetnik Dubrovnika te su postali dio prve lovačke eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Ministar Banožić ni danas na obilježavanju 30. obljetnice preleta MIG-om pukovnika Ivice Ivandića nije mogao izbjeći pitanje zašto Selak nije pozvan.





Banožić ozbiljno optužio Selaka

“Selak je nekoliko puta izlazio u medije, mislim da je koristio neprimjerenu komunikaciju jer on ipak prezentira jedan dio hrvatske vojske. Ovo ljudsko je njegova stvar i govori najbolje o njemu. Nisam sudjelovao u popisu pozivanja niti to činim. U ovom konkretnom slučaju HRZ je organizator, ja sam ovdje kao gost. Osobne stavove Selaka neću komentirati, ali mogu ga pitati kao ministar obrane za njegovu ulogu u remontu MIG-ova, što je učinio i na koji način je učinio kao dio toga tima i zašto i dan danas građani koji su to financirali nemaju jasne odgovore. Imam pravo postavljati još neka pitanja, ali neću to činiti. Kao dijete preživio sam Domovinski rat u Vinkovcima, avionske napade na Vinkovce i našu kuću iz koje smo izašli netom nakon što ju je pogodila granata i nakon što je do polovice srušen samostan gdje su se sklonili ljudi. To je da Selak objašnjava braniteljima kada se tako tvrdo postavlja u odnosu na povijest koju smo danas vidjeli”, rekao je ministar, ozbiljno optuživši Selaka.

Novinare je opet zanimalo zašto ipak nije zvao Selaka.

“Nisam radio popis, nisam rekao da se pozove niti da ga se ne pozove. Da pozovem čovjeka koji vrijeđa hrvatsku vojsku i mene?”, pitao je Banožić. Kratko je komentirao i odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem i pod kojim uvjetima bi sjeli za stol.

“Uvjeti su poštivanje zakona o obrani, nisam ulazio u događaje koje je on sam inicirao, svi ćemo danas sutra otići s funckije i moramo biti svjesni da iza nas moraju ostati zakoniti postupci, kome nije pravo, ne moramo surađivati”, zaključio je ministar.

MORH: Ne umanjujemo zasluge brigadira Selaka

MORH je u pojašnjenju objavio da Selaka nisu zvali jer je “Hrvatsko ratno zrakoplovstvo željelo dati obol pukovniku Ivici Ivandiću, koji je preletio s aerodroma Ponikve pokraj Užica u Srbiji na aerodrom Split, otkrivanjem eksponata”. Navode da se u spomen na prelete drugih pilota već postavljeni eksponati – MiG kojim se obilježava prelet brigadira Selaka postavljen na ulazu u vojarnu “Pukovnik Marko Živković” na Plesu, MiG kojim se obilježava prelet pukovnika Danijela Borovića postavljen na ulazu u vojarnu “Hrvatski branitelji Istre” u Puli i MiG u spomen na prelet stožernog brigadira Rudolfa Perešina postavljen u Gornjoj Stubici.

"HRZ je organizirao događaj, a s obzirom na to da je riječ o eksponatu u čast pukovniku Ivandiću, sam događaj zamislili su kao obilježavanje preleta s aerodroma Ponikve pokraj Užica u Srbiji na aerodrom Split, koji je u neposrednoj blizini vojarne 'Knez Trpimir' u Divuljama", naveo je MORH. "Nitko time ne umanjuje povijesne činjenice niti zasluge brigadira Ivana Selaka i njegov značaj u Domovinskom ratu", dodaju iz Ministarstva obrane RH.









Selak: Bolje da nisam pozvan, bilo bi me sram biti u Banožićevom društvu

Brigadir Selak, koji je isti dan kad je kod Splita sletio Ivandić, svojim MiG-om sletio na aerodrom Pleso kod Zagreba, na današnje obilježavanje 30. obljetnice toga preleta nije pozvan. Selak je rekao da ne zna koji je razlog, no smatra da je bolje da nije pozvan.

“Jer onaj koji poziva, za mene bi bilo sramota biti u njegovom društvu (ministra Banožića, op.a.)”, rekao je Selak.