BANOŽIĆ POSTAJE UTEG PREMIJERU PLENKOVIĆU! HDZ-ovci ogorčeni: Milanović poentira! Šef HDZ-a ne smije povući strateški potez

Autor: Iva Međugorac

Blagi pad rejtinga u novom Cro Demoskopu u vladajućoj stranci nisu dočekali s oduševljenjem, premda je HDZ sada već tradicionalno prvi izbor ispitanika s potporom od 27 posto, koja je u prošlom mjesecu iznosila 27,6 posto. Kada bi se ovo istraživanje zadržalo na rejtingu HDZ-ovci ne bi imali problema, međutim, trn u oku predstavlja im popularnost predsjednika Zorana Milanovića, jedinog hrvatskog političara čiji rejting raste, I to po svemu sudeći zbog sukoba s HDZ-ovim ministrom obrane Marijem Banožićem.

‘’Pad rejtinga možemo pripisati statističkoj grešci, ali Plenkoviću nije ugodno gledati to da Milanoviću rejting raste, dok njegov rejting pada, to je nešto od čega on zazire, posebice kada se zna da je Milanović uspio osvojiti simpatije našeg biračkog tijela’’, komentira naš sugovornik iz HDZ-a te kaže da ova anketa ukazuje na to da je ministar Banožić postao uteg premijeru Plenkoviću. ‘’Mi smo od početka pozivali Banožića da se smiri i stane na loptu, on verbalnom obračunu s Milanovićem nije dorastao, to je vidljivo i u ovoj anketi prema kojoj je Banožić ušao u političke negativce, taj stav birača prema njemu mogao bi se odraziti i na premijera, iako se on nastojao ograditi od tog sukoba, to je nemoguće. Građani jednostavno ministre poistovjećuju s premijerom’’, smatra naš sugovornik te dodaje da se iz ove rejting provjere jasno naslućuje da su u sukobu između predsjednika i ministra, građani na strani Zorana Milanovića.

Međutim, u HDZ-u su uvjereni kako niti nije moguće uspoređivati poziciju u kojoj se nalazi Plenković s pozicijom u kojoj se nalazi predsjednik.

‘’Sve i da želi, Plenković se sada ne može riješiti Banožića jer bi se to nakon Vrhovnog suda smatralo još jednim premijerovim porazom, osim toga, treba biti realan, na Plenkovića se prelilo nezadovoljstvo građana Stožerom i korona mjerama, na njemu je ogromna odgovornost, on si ne može dozvoliti istupe kakve ima Milanović koji bez previše razmišljanja kritizira maske i mjere, građanima koji se protive cijepljenju taj stav očito odgovara, ali kada bi Plenković počeo tako nastupati i kada bi se to doista prelilo u praksu, a broj zaraženih i dalje kritično rastao odgovornost ne bi snosio predsjednik, već premijer. Zato si Plenković takav populizam ne može dopustiti, niti na to pomišlja, a Milanović na tom tragu gradi svoj rejting, loveći I dio prostora na desnici koja se posve osula’’, zaključuje naš sugovornik.