Banožić napušta politiku? Po HDZ-u kruži intrigantna teorija: Ovo su znakovi da se osigurava! Za njega više nema mjesta

Autor: Iva Međugorac

Otkako je ušao u Vladu premijera Andreja Plenkovića aktualnog ministra obrane Marija Banožića prate brojne kontroverze, posebice u ovom mandatu u kojem i jest preuzeo složen resor obrane, prema čemu su bili skeptični i brojni HDZ-ovci koji su smatrali da ovaj utjecajni vinkovački član njihove stranke nije dorastao izazovima koje Ministarstvo obrane sa sobom nosi. S izazovima se Banožić unutar resora donekle i snašao uz pomoć Plenkovićeva savjetnika i bivšeg ministra Damira Krstičevića, no Banožić se zato dosta teško snalazi u sukobima s predsjednikom Zoranom Milanovićem, a osim toga Banožić je na sebe navukao salvu medijskih kritika i osuda, što mu definitivno ne ide u prilog, i na što također ni u stranci ne gledaju s odobrenjem te kažu da bi se i sami Plenković svojem ministru odavno zahvalio na suradnji da nema Milanovića koji ga sukobima održava na poziciji i političkom životu nastojeći i na taj način diskreditirati predsjednika Vlade s kojim je u sukobu praktički od početka predsjedničkog mandata.

Najave odlaska iz politike

U medijima je pak ministar koji je inače doktor ekonomskih znanosti i docent ovih dana privukao pažnju budući da je zatražio od osječkog Ekonomskog fakulteta pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog izvanrednog profesora što će mu omogućiti da se predstavlja s novom titulom. Bude li Banožić izabran u zvanje izvanrednog profesora moći će se javiti na neki natjećaj koji bude raspisan za pojedino visoko učilište, a u HDZ-u pak to tumače na različite načine, dok jedni kažu kako Banožić ispunjava sve uvjete za izbor u zvanje izvanrednog profesora, drugi smatraju kako se ovim potezom ministar dugoročno osigurava.





”Ovo bi mogli biti znakovi da Banožić napušta politiku, iako on kaže da u isto vrijeme može biti i ministar, i profesor, moguće je da je to odrađeno u dogovoru s premijerom Plenkovićem i da će on slično kao Tomislav Ćorić napustiti politiku s osiguranom opcijom za daljnju karijeru”, kaže naš sugovornik koji ne odbacuje mogućnost da to bude i u ovom ministarskom mandatu, no u svakom slučaju ovaj HDZ-ovac s kojim smo razgovarali smatra da u idućoj Plenkovićevoj vladi za Banožića neće biti mjesta.

”Premda Banožić dolazi iz snažnog i utjecajnog vinkovačkog HDZ-a, on se kao ministar nije pokazao. Najvažniji posao u mandatu- nabavu Rafala odradio je Plenković. Banožićev se mandat sveo na njegove prepirke s Milanovićem, a Plenkoviću će u idućem mandatu trebati snažan kadar koji će moći provoditi reforme, zato Banožić već sada za sebe priprema teren kako bi se na svim poljima dugoročno osigurao”, kaže naš sugovornik.

Problematičan APN kredit

Inače je naslovni profesor osoba izabrana za profesora na sveučilištu ili nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi, ali bez primanja u radni odnos. Treba podsjetiti kako je Banožić osječkom Ekonomskom fakultetu za postupak izbora u zvanje naslovnog izvanrednog profesora uplatio propisanu naknadu u iznosu od 929 eura, a Fakultetsko vijeće 13.srpnja pokrenulo je postupak izbora te oformilo povjerenstvo koje će utvrditi ispunjava li ministar obrane uvjete za izbor. Uvjete za APN kredit Banožić je već ispunio pa se tom mjerom već okoristio i time izazvao nezadovoljstvo u dijelu javnosti, ali i u dijelu stranke kojoj pripada.

Kako tvrde u HDZ-u Plenković nije trebao Banožiću dopustiti da preko APN kredita za nekretnine blamira i cijelu stranku, i kompletnu Vladu, ali i to je po mnogima pokazatelj da se ministar dugoročno nastoji osigurati, a neki pak baš u tome i vide razlog njegova ulaska u političku arenu. Dobro je poznato da Banožić kao ministar obrane zarađuje 2.740 eura neto mjesečno, a njegova supruga koja je zaposlena u Županiji vukovarsko-srijemskoj zarađuje pak 1.081 euro neto mjesečno. I ministra i njegovu ‘bolju polovicu’ plaćaju dakle porezni obveznici, a oboje primaju iznadprosječne plaće te pored toga u Vinkovcima posjeduju stan od 91 m2 što znači da su stambeno već zbrinuti.

Pored toga ministar u svojem rodnom gradu posjeduje građevinsko zemljište od 726 m2 vrijedno oko 45.000 eura, a tu gradi kuću za koju i jest tražio kredit. Budući da Banožić ima stan solidne kvadrature nejasno je kako uopće i može dobiti subvencionirani kredit, ali treba napomenuti kako se zakonski APN može zatražiti i onda kada netko u svojem posjedu već im a nekretninu, a za to je nužno ovjeriti izjavu kod javnog bilježnika koja jamči da će osoba nekretninu koju posjeduje prodati u roku od dvije godine od dobivanja APN subvencije, što po svemu sudeći misli učiniti i Banožić sa svojim stanom.









Možda se priča s APN-om niti ne bi toliko problematizirala da Banožić već nije prozivan zbog gramzljivosti pa je tako sam sebi kao ministar 2019-te godine dodijelio stan od 92 m2 u Gundulićevoj ulici u središtu Zagreba kojega je na korištenje dobio po povlaštenim uvjetima. Za uređenje toga stana država je potroila stotine tisuća kuna da bi ga ministar uopće i mogao koristiti pa se i to pretvorilo u njegovu veliku nekretninsku aferu mada je Banožić nastojao objasniti da je taj stan prihvatio radi toga što je otac troje djece.

Pozivao se na obitelj, a prima i naknadu

”U onom trenutku kad su mi ponudili stan od 90 kvadrata, ja sam prihvatio, kao jedan od osnovnih razloga jer se sastoji od dvije spavaće sobe.U jednoj sam ja, u drugoj su tri dječja kreveta, dakle vrlo jednostavno – da onim vikendima, onim trenucima kad ne mogu otići kući nastojim da djeca dođu u Zagreb, da budemo zajedno”, tvrdio je Banožić koji je usporedno s ovim stanom dobio i naknadu za odvojeni život pa se stoga i u HDZ-u govori kako se Banožićev ministarski staž pored sukoba s Milanovićem sveo i na korištenje svakojakih povlastica, ali ovaj slučaj s APN-om dovodi u pitanje njegov smisao jer posljednjih godina cijene nekretnina kontinuirano rastu, a jedan od razloga za to i jest APN pa ispada da država subvencioniranjem kupnje nekretnina dovodi do rasta cijena nekretnina. Kada se naime raspiše natječaj APN-a, ogroman broj ljudi tim putem pokušava kupiti nekretninu, a to rezultira time da raste broj građana zainteresiranih za nekretnine pa oni koji ih prodaju znaju da se mogu osloniti na APN što ih potiče na dizanje cijena.









Da je ovaj sustav neodrživ još je 2022.godine Hrvatsku upozorio Europski odbor za sistemske rizike progovarajući o neodrživom rastu cijena nekretnina pri čemu se kao jedan od uzročnika spominjalo upravo subvencioniranje stambenih kredita. Na tu problematiku ukazivalo je i istraživanje iz HNB-a, ali vladajuće to očigledno nije pokolebalo baš kao što Banožića ništa nije pokolebalo u razvoju njegove akademske karijere. Da bi došao do pozicije i8zvanrednog profesora Banožić mora zadovoljiti niz znanstvenih komponenti, a neophodno je zadovoljiti i nastavni aspekt pa se Banoži odlučio napisati nastavni materijal za predmet e-marketing koji se izvodi na preddiplomskom stručnom studiju Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru.

Problematičan nastavni sadržaj

Rad je to zbog kojeg se u HDZ-u crvene i kažu kako im je neugodno čitati pojedinosti koje su o njemu dospjele u medije budući da Banožić studentima uz ostalo tumači kako su najpopularnije društvene mreže Facebook i MySPace, s tim da je pad MySpacea počeo s padom 2008-e godine, a od konca 2011.godine ova mreža nije ni na popisu prvih pet najpopularnijih što je tek jedna od problematičnih teza u radu čija je urednica dr.sc. Sanja Gongeta. R

ecenzenti su bili profesori Drago Ružić, Davorin Turkalj i Antun Biloš. Pažnju je najviše privukla upravo Gongeta koja je Banožićeva poznanica i članica vladajuće stranke. Njih su dvije sudjelovali u osnivanju podružnice Akademske zajednice HDZ-a Ante Starčević, gdje se Banožić nalazi na poziciji potpredsjednika, a Gogneta na poziciji tajnice. Inače je ova doktorica pravnih znanosti godinama predavačica na spomenutom vukovarskom veleučilištu dok je Ružić dugogodišnji profesor na osječkoj Ekonomiji na kojoj su brojni HDZ-ovci stjecali akademske statuse.

Pored Banožića koji se ondje školovao, na osječkoj Ekonomiji studirala je i Gabrijela Žalac, Vice Mihanović ondje je doktorirao, a doktorski studij tamo su pohađali i Ante Sanader, ali i Ante Bačić Baćo te mnogi drugi ponajviše splitski HDZ-ovci kojima je mentor bio upravo Ružić. Ti su mnogi HDZ-ovci ipak manje eksponirani od ministra Banožića zbog kojeg već dugo negoduju u vladajućoj stranci, ali Plenković ga za sada drži na poziciji, a on za to vrijeme gradi put u sigurnu i financijski osiguranu budućnost o kakvoj mnogi mogu samo sanjati.