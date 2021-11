BANOŽIĆ NA KORAK DO ODLASKA IZ VLADE? Rat s Milanovićem ušao u novu dimenziju: Predsjednik između redaka opasno zaprijetio Plenkoviću

Autor: Iva Međugorac

Iako bi se na prvu moglo pomisliti kako je pismo kojega je predsjednik Zoran Milanović uputio premijeru Andreju Plenkoviću početak zatopljenja njihovih odnosa, to ni izbliza nije točno. Naime, iz pisma koji je preplavio medijski prostor može se iščitati da Milanović od Plenkovića zahtjeva da riješi sve ono što predsjednik smatra spornim u odnosu s ministrom obrane Marijem Banožićem. Jer ako do toga ne dođe Milanović bi mogao osobno odlaziti na sastanke NATO-a i Vijeća Europe te na neki drugi način stopirati Banožića da u tijelima EU zastupa obrambenu politiku Hrvatske.

”On u tom pismu između redaka od Plenkovića zahtjeva da smijeni Banožića, čini se kao da ga time uvjetuje, naravno da je premijer uvijek do sada štitio svoje ministre, činit će to i sada. Međutim nije nemoguće da se postigne interni dogovor te da Banožić sam odstupi te da se na taj način pronađe kompromisno rješenje. Treba podsjetiti da on niti nije bio premijerov prvi izbor za ministra obrane, već je popustio pod pritiscima iz lokalnog HDZ-a”, kaže naš sugovornik blizak premijeru. Dodaje da će Plenković ovome pristupiti mirno, mudro i studiozno jer nema namjeru dozvoliti da se u javnosti stvori percepcija da je Milanović svojom retorikom trijumfirao kao što je to bilo u slučaju Vrhovnog suda.

”Predsjednik u pismu otvoreno prijeti Plenkoviću, upozorava ga da Banožić odlazi na sastanke u NATO i EU bez da ga kao predsjednika i Vrhovnog zapovjednika o tome obavijesti, i bez njegove suglasnosti o stavovima koji se tako iznose u ime Hrvatske. Tu će Plenković morati nešto poduzeti, iako istini za volju Banožić to nije radio na svoju ruku, u Vladi i oko Vlade bez premijerova odobrenja i privole ne događa se ništa”, tvrdi naš sugovornik, a te njegove tvrdnje vrlo su precizno potkrijepljene u predsjednikovom pismu.

Famozno pismo

”Ukoliko Vaša Vlada nastavi s ovakvim postupanjem, odnosno ako Vaš ministar ustraje politizaciji Oružanih snaga, po potrebi ću koristiti i odredbu stavka 5. članka 144. Ustava RH u segmentu obrane, a u svrhu zaštite interesa Republike Hrvatske”, stoji u Milanovićevom pismu.

Članak na kojega se poziva objašnjava način na koji su hrvatski građani zastupljeni u Europskom parlamentu, te progovara o tome kako Sabor sudjeluje u europskom zakonodavnom postupku, definira dužnosti Vlade vezane uz djelovanje u EU i obveze koje po tom pitanju ima u Saboru, a ujedno govori i o uređenju nadzora Sabora nad Vladom, ali i nad Europskim institucija ”Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju, sukladno njihovim ovlastima, Vlada i Predsjednik Republike”, stoji u Stavku 5.tog članka Ustava na kojega se Milanović referira. Za tim bi člankom kako sam kaže Milanović mogao posegnuti jer Banožić na sastanke u NATO i EU odlazi bez da ga o tome obavijesti i bez da dobije suglasnost za stavove koji će se tamo zastupati.

Kao razloge zbog kojih bi posegnuo za člankom 144. stavkom 5. Ustava Milanović u pismu premijeru ističe da Banožić odlazi na sastanke u NATO i EU bez da ga obavijesti i dobije suglasnost za stavove koje će zastupati.

”Svaka obveza koju na taj način preuzme Vaš ministar, a tiče se ustavnih ovlasti Predsjednika Republike i Vrhovnog zapovjednika OSRH, potencijalno je neprovediva. Ovakvo postupanje može, zahvaljujući Vašem ministru, nanijeti i štetu međunarodnom ugledu zemlje. Isto tako, gospodine predsjedniče Vlade, ukoliko Vaša Vlada nastavi s ovakvim postupanjem, odnosno ako Vaš ministar ustraje politizaciji Oružanih snaga, po potrebi ću koristiti i odredbu stavka 5. članka 144. Ustava RH u segmentu obrane, a u svrhu zaštite interesa Republike Hrvatske”, precizirao je Zoran Milanović čije su riječi izazvale nelagodu u vladajućim redovima.

Kako tvrdi naš sugovornik, tendenciozne su tvrdnje da bi Milanović mogao izazvati državni udar, ali bi definitivno ukoliko se zainati mogao blokirati imenovanja veleposlanika, ali i imenovanja u vojsci što bi moglo rezultirati zastojem svih promaknuća i svih imenovanja u HV-u.