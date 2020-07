Banožić: ‘Milošević bi došao u Knin bez obzira išao Medved u Grubore ili ne! Svaka žrtva u tom periodu nije se trebala dogoditi…’

Autor: Dnevno

Ministar obrane Mario Banožić je prilikom svečane dodjele činova i pohvala u MORH-u povodom obilježavanja vojno-redarstvene akcije Oluja govorio o dogovoru HDZ-a i SDSS-a o odlasku u Knin, odnosno u Grubore.

“Dio događaja koji će se odnositi na 4. kolovoza je dodjela odličja na tvrđavi, tamo će biti prisutno šest aktivnih časnika i devet ratnih zapovjednika. Kada govorimo o 5. kolovozu, nastojali smo zadržati sve događaje osim odlaska na tvrđavu, sva događanja bit će dolje na trgu, sve što se događalo na tvrđavi kao što je podizanje zastave i čitanje imena poginulih i stradalih pratit će se na trgu preko video zida, broj ljudi na trgu je propisan, pazit će se na razmak. Polaganje vijenaca i paljenje svijeća te prelijetanje MIG-ova bit će i ove godine pokušali smo utjecati samo na ono gdje su kontakti bliski”, objasnio je ministar Banožić kako će izgledati proslava u Kninu.

Osvrnuo se i na jučerašnju potvrdu premijera Andreja Plenkovića kako je s SDSS-om i predstavnicima srpske manjine dogovoreno da će na proslavi “Oluje “u Kninu 5. kolovoza sudjelovati potpredsjednik Vlade Boris Milošević te da će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved biti na obilježavanju zločina koji je počinjen u Gruborima nakon Oluje te tako poslati snažnu poruku Vlade o tome da moramo poštovati sve žrtve i dostojno obilježiti ta mjesta.

“Ne bih rekao da je riječ o trgovini, ako govorimo o potpredsjedniku Miloševiću, on je član Vlade, dosad su na Oluju dolazili svi članovi Vlade. Ministar branitelja doći će u Grubore i to je pozitivan pomak u zatvaranju ideoloških priča. Mi znamo tko je pobjednik, Hrvatska se branila od agresora, te su stvari jasne i ne treba ih stavljati ni u jedan drugi kontekst. Svaka žrtva u tom periodu nije se trebala dogoditi, nitko više ne želi rat na ovom prostoru” rekao je Banožić i na pitanje reportera N1 Ivana Hrstića znači li to da bi Milošević došao u Knin bez obzira išao Medved u Grubore ili ne, Banožić je rekao:

“Tako je, član je Vlade, svi su članovi Vlade bili na Oluji”.