BANOŽIĆ JE DO BOŽIĆA BIVŠI ‘Ne može on, jedan ministar, oslovljavati Milanovića imenom, on je za njega predsjednik i zapovjednik Oružanih snaga’

Autor: Iva Međugorac

Predsjednik Zoran Milanović po svemu sudeći otprije nekoliko dana ima novu žrtvu. Nakon što je bez dlake na jeziku napao sve one koji su mu se usudili replicirati, Milanović je prisutnost u javnom prostoru nastavio polemikom s ministrom obrane Marijem Banožićem. Predsjednik države, koji je ujedno i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, u raspravu s ministrom Banožićem uključio se u povodu blagdana Svih svetih koji su obilježile rasprave o organizaciji polaganja vijenaca državnog vrha. Da je za njega HDZ-ov ministar sporedan lik, dalo se naslutiti iz toga što je Milanović najprije pozvao premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića na zajedničko polaganje vijenaca, kad već nitko drugi nije. Nakon toga predsjednik je prema vlastitim riječima bio prisiljen sam položiti vijenac u petak, da bi zaista nakon toga već idućeg dana vijenac položio državni vrh.

Oštri Glavaš

Ostatak proteklog vikenda prošao je u polemici između predsjednika i Banožića te je Milanovićev ured objavio dokumente na kojima temelji svoje optužbe. “Očito nije znao da njegov (Banožićev) stranački gazda i predsjednik Vlade planira prekinuti uljuđenu tradiciju zajedničkog polaganja vijenaca u prigodi državnih blagdana, a kada je to i doznao, morao se javno izložiti pa i govoreći neistine”, priopćili su iz Ureda predsjednika. Banožić je pak Milanoviću uzvratio Plenkovićevom retorikom pa je tako ustvrdio kako predsjednik zamara i maltretira javnost, a prema riječima HDZ-ova ministra, nervoznim je postao od izbijanja afere Janaf.

Da je mladi ministar pretjerao, ali i da bi morao voditi računa o tome kako razgovara s predsjednikom države, uvjeren je pak doajen hrvatske politike Branimir Glavaš, koji u razgovoru za 7dnevno otkriva kako još stoji iza potpisa što ga je tijekom kampanje za predsjedničke izbore dao Milanoviću. “Predsjednik Milanović, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, tu je apsolutno u pravu. Ne može jedan ministar u Vladi Andreja Plenkovića čitati lekcije vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga. Ne može čitati lekcije! On je njegov nadređeni, bez obzira na to što je on dio Plenkovićeve Vlade”, oštar je Glavaš, koji dodaje da Banožić po svemu sudeći nije svjestan svojih postupaka.

“Ne može on, jedan ministar, oslovljavati Milanovića imenom, on je za njega predsjednik RH i zapovjednik Oružanih snaga”, naglašava Glavaš, koji nije nezadovoljan Milanovićevim istupima kojima svjedočimo posljednjih nekoliko tjedana.

“Potpis za Milanovića dao sam iz osobnog uvjerenja, a ne zato što sam neki tajni suradnik ili podupiratelj Milanovića. Moje osobno uvjerenje bilo je da je Zoran Milanović čovjek tih kapaciteta da može biti predsjednik Republike. Apsolutno je opravdao moje povjerenje, želim takvog predsjednika, on ima ustavne ovlasti da izvršnoj vlasti, sudskoj vlasti ukazuje na anomalije društva. To je dužnost predsjednika Republike, iako on nema ovlasti, može uprijeti prstom i reći: ‘Ovo ne štima, ajmo to razjasniti i ispraviti'”, naglašava Glavaš, koji ne vidi osnove za HDZ-ovu inicijativu koju predvodi Vladimir Šeks, a koja uključuje zahtjev za opoziv predsjednika.

Iskreni državnik

“Ma kakav opoziv predsjednika Republike, Hrvatska vapi za takvim predsjednikom. Od Tuđmana do danas mi nemamo predsjednika Republike koji ukazuje na anomalije. Tuđman je imao velikih, velikih prednosti, vjerojatno je i griješio kao i svaki čovjek, ali je bio iskreni državnik koji je želio stvoriti hrvatsku državu po mjeri hrvatskog čovjeka, imao je anomalija, ali puno, puno više prednosti”, smatra Branimir Glavaš.

Posljednjih dana pokojnog predsjednika u medijskom prostoru spominju Stipe Mesić i Šeks, dok Mesić tvrdi kako je Šeks planirao rušiti Tuđmana i preuzeti HDZ, Šeks ističe kako je to izmišljotina. Stoga smo Glavaša kao svjedoka tog vremena upitali koji je od dvojice polemičara u pravu.

“Mislim da je Šeks i onda bio svjestan da nije mogao srušiti predsjednika Tuđmana i nije ga rušio. Izlazio je sa stavovima koje je možda Tuđman protumačio tako da ga želi rušiti. Nije on njega htio rušiti, nije ga mogao rušiti, i smatram da je tu Šeks u pravu, nije ga htio rušiti jer to nije ni mogao. Ne kažem da ga ne bi srušio da je mogao, ali bio je Šeks prevelik lisac pa je znao da to ne može, Šeks je uvijek ziheraš. Pokušavam realno sagledati ono vrijeme, ja ne kažem da ne bi da je mogao, ali on je dovoljno lukav da ocijeni trenutak da ne može”, smatra Glavaš koji godinama vodi svoju pravosudnu bitku, zbog čega se priprema na obraćanje glavnoj državnoj odvjetnici.

Bočni igrač

Kad je pak o Banožiću riječ, Glavaševa je prognoza da će “završiti u loncu”.

“Predsjedavajući Odbora za nacionalnu sigurnost je predsjednik Republike, ovaj saziva, a ovaj predsjedava. Da sam na Milanovićevu mjestu, rekao bih Plenkoviću: ‘Ovaj ti ne može biti na sjednici’. Ne može on ponižavati predsjednika i reći Milanović, nije on za njega Milanović, nego predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga”, kaže Glavaš te figurativno dodaje kako do Božića Banožić više neće biti ministar.

“Ja bih rekao Plenkoviću: Stavi koga ‘oćeš, ali ovaj mi neće prijeći prag. Pa tko je on da predsjednika zove Milanović? Nesporazume između premijera i predsjednika trebaju rješavati njih dvojica, a ne bočni igrač”, konstatira Glavaš, koji cijeni i premijera i predsjednika. Za obojicu tvrdi da su pametni i inteligentni te da bi svoje probleme trebali riješiti za zajedničkim stolom, no taština na koncu prevlada. “Hrvatska nije imala školovanijeg ni diplomatskijeg premijera, kao ni predsjednika Republike nakon Tuđmana, obojica bi trebala surađivati u interesu Hrvatske. Nije dobro biti ekstreman, meni kažu da sam desničar, ali ja samo gledam što je najbolje za hrvatsku državu”, zaključuje osebujni Glavaš.