BANOŽIĆ IZNIO OŠTRE OPTUŽBE PROTIV MILANOVIĆA: ‘Činjenica je da njihovi operativci nemaju potrebnu stručnu spremu. Znate da on nikada nije bio veliki radnik’

Autor: Dnevno

Ministar obrane Mario Banožić obratio se javnosti nakon sjednice Vlade, a tema je bila sukob s predsjednikom.

Prvo se referirao na pismo predsjednika RH Zorana Milanovića koji je poslao premijeru Andreju Plenkoviću. Banožić je pismo nazvao novom “farsom laži”.

“Ističem da se ne radi ni o kakvoj zlouporabi položaja. Ne radi se o prestanku nego o umirovljenju. O tome odlučuje ministar obrane i on ne može biti imenovan samo odlukom vrhovnog zapovjednika, i to su činjenice. To je isključivo zakonska ovlast ministra obrane”, rekao je Banožić.

“Oštro demantiram tvrdnje da sam zlouporabio položaj. Isto tako demantiram ovo pismo. Ministarstvo obrane tvrdi da je ovdje riječ o brigadiru kojem služba prestaje na kraju ove godine. Navodim da osobe koje vode uprave postupke moraju polagati državne ispite. Prešućena je činjenica da prva dva operativca kod admirala Roberta Hranja nemaju položen državni stručni ispit”, rekao je Banožić dodajući kako je proračun njegova ministarstva povećan.

“Radi od sebe nekakvog vođu”

“Za vrijeme mandata Zorana Milanovića u vojarnu Gospić uloženo je znate koliko? Nula kuna. Dajete Milanoviću medijskog prostora da me vrijeđa i omalovažava, tako želi biti faktor. Da želi dobro, sjeo bi za stol”, kaže Banožić.

“Ovo je politika, ali svi se moramo odgovorno ponašati. Bez obzira na izrečeno, ja moram raditi u interesu hrvatske vojske. Počnimo raditi po zakonu. Istražujemo koje su to zapovijedi donesene mimo odluke Ministarstva obrane. Netko je odlučio raditi “kirvaj” sebi i raditi od sebe velikog vođu, a to moraju plaćati građani kroz proračun Ministarstva obrane”, kazao je.

“Stvar je jednostavna. Uvijek su na Učilištu bile promocije, to je svečan trenutak, činove koje dobivaju predlaže načelnik GS OSRH-a, a ja potpisujem. Ne znam u kojem je momentu nestao ministar obrane, a ja potpisujem račune”, objašnjava Banožić.

Daljnja suradnja?

Što se tiče daljnje suradnje s predsjednikom i admiralom Hranjom rekao je da “što je bilo, bilo je”.









“Da nisam spreman preći preko takvih uvreda ne bih radio ovaj posao. Ako je nešto bilo sporno, za to postoje institucije. Nikada mu nisam oduzimao pravo na to da je vrhovni zapovjednik, ali zakon je jasan,” rekao je Banožić.

“Očekujem da predsjednik kada dobije argument da on to prihvati. Znate da on nikada nije bio radnik i možda bi se trebao zapitati tko mu sve donosi te informacije. Onda bi shvatio da neke stvari ne mogu proći bez ministra obrane”, dodao je.