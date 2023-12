Banožić iselio iz stana koji je dodijelio samome sebi: Zavjese, jastučići i pegla ostaju državi

Autor: Dnevno.hr

Bivši ministar obrane Mario Banožić 2019. godine je kao ministar državne imovine samome sebi dodijelio državni stan od 92 kvadrata u centru Zagreba. No, ovih dana je iselio, potvrdili su za 24sata iz tvrtke Državne nekretnine. Primopredaja stana trebala bi biti sljedeći tjedan.

“Gospodin Mario Banožić više ne koristi stan za službene potrebe, a primopredaja stana će biti idući tjedan, nakon Božića. Inventar u svim stanovima pa tako i u onima za službene potrebe je imovina trgovačkog društva Državne nekretnine. Dakle, inventar ostaje u stanovima za službene potrebe s obzirom na to da čini opremu stana. Korisnici stanova za službene potrebe do primopredaje stanova odnose svoje osobne stvari”, objasnili su iz Državnih nekretnina.

Zbog tog stana u Gundulićevoj ulici Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je da je Banožić prekršio zakon. Osim što ga je dodijelio samome sebi, Banožić ga je odredio za službene potrebe čim je stan ušao u nekretninski portfelj države. Ali, to nije sve. Za uređenje tog stana potrošeno je nešto manje od 50.000 eura. Novac je potrošen na građevinsko uređenje, ali i kupnju namještaja, sitnih dekoracija poput zavjesa i jastučića te malih kućanskih aparata, poput pegle i pekača kruha. Zbog tog stana bio je kažnjen sa 7000 kuna (929,06 eura).

Povoljne naknade

Kako je cijena službenih državnih stanova već godinama pet kuna (66 centi) po kvadratu, Banožić je plaćao mjesečnu naknadu od 61 euro. Za usporedbu, novi ministar obrane Ivan Anušić, odlučio je živjeti u vojnom neboderu u kojem stanove imaju časnici Hrvatske vojske. Mjesečno ga plaća 53 eura, jer je riječ o stanu od pedesetak kvadrata i s cijenom naknade od osam kuna (1,06 eura) po kvadratu. Kako bilo, daleko je to niže od cijena koje za najam plaćaju hrvatski građani.

Iako je vratio stan, Banožić je ponovno počinio prekršaj za kojeg ga tereti Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Naime, nije podnio novu imovinsku karticu unutar mjesec dana od razrješenja. Vrijedi podsjetiti da je Banožić nesreću skrivio 11. studenog, a istog dana je i smijenjen. Iz bolnice je izašao 24. studenog te je imao dovoljno vremena do 11. prosinca da podnese novu imovinsku karticu. No, to nije učinio pa ga očekuje nova kazna.