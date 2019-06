Bangoura posve otvoreno: Škoro nije moj izbor, ali ljevičari ovo morate znati

Autor: Dnevno

U moru komentara o predstojećim predsjedničkim izborima i kandidatima za istu funkciju svoje viđenje dao je i bivši tv voditelj i poduzetnik Hamed Bangoura.

U povećoj objavi na faceboooku istaknuo je da njegov osobni izbor za predsjednika nije Miroslav Škoro no nije poštedio i one koji su ga odmah u svojim komentarima dočekali na nož te su ga i

napali na osobnoj razini.

“Razumijem da svatko ima ili nema svog kandidata na predsjedničkim izborima no ipak ne razumijem jednu stvar. Zašto imamo potrebu diskreditirati, pokopati i spaliti u prvoj sekundi svakog novog, naglasak na novog, kandidata koji se uopće misli kandidirati. Razumijem da to radimo s osobama koje su godinama u politici i na funkcijama, a nisu ništa promijenili. Meni recimo g. Škoro nije osobni izbor, ali zar nije logično da prije svake diskreditacije pustimo čovjeka da kaže što ima za reći. Odmah podjela na naše i vaše, odmah nove Marijanske brazde u društvu, odmah dežurni kritičari. Vidite ja mislim da je čovjek jasno izrazio svoje stavove, svoje viđenje, a druga je tema što je od toga moguće izvesti ili ne. To je za jedan argumentiran i kulturan dijalog.