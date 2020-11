BANDIĆU SE UVUKAO STRAH U KOSTI: Afere koje mu remete miran san

Premda je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić samouvjereno krenuo u kampanju za još jedan mandat na čelu grada, čini se kako mu ne ide baš sve po planu, unatoč tome što HDZ po svemu sudeći nema namjeru u ring s Bandićem poslati nekoga tko ga može pobijediti, a što Bandiću daje veliki potencijal za opstanak.

Niz afera koje su se oko njega splele unazad desetak dana Bandiću remete miran san, a ujedno dovode u pitanje njegove šanse za pobjedu. Uz onu najzastupljeniju aferu Žičara, koja se intenzivno vrti javnim prostorom, zanimljiva se priča medijima zavrtjela i po pitanju budućeg privatnog investitora zemljišta nekadašnje tvornice Badel nedaleko od Kvatrića.

Prema pisanju djela medija to atraktivno zemljište privatnik bi trebao kupiti za 40 posto nižu cijenu, a Grad bi pritom trebao pokriti troškove donošenja novog urbanističkog plana. Grad je investotoru uštedio i preko milijun kuna za izradu potrebne dokumentacije, i s e to kako bi se realizirao razvoj projekta Blok Badel, koji se već sada uspoređuje s novim Manhattnom, no to je tek jedan u nizu problema u gradonačelnikovim cipelama.

Problematičnom se smatra odluka s početka lipnja prošle godine kada je Grad Zagreb odlučio da će pored Glavnog kolodvora dići Spomenik žrtvama Holokausta, autora Dalibora Stošića i Krešimira Rogine, i to kao gestu sjećanja na milijune Židova stradalih u Holokastu s porukom da se prošlost ne ponovi. Projektu su se i tada usprotivili u Svjetskom židovskom kongresu, a osim toga protivljenje je iskazala i Židovska zajednica Hrvatska koja ga je ocijenila revizionističkim pošto ne spominje ulogu ustaša i NDH u zločinima počinjenim nad Židovima čime se stvara lažan dojam da je za njih na ovim prostorima bila odgovorna isključivo nacistička Njemačka.

Tom protivljenju unatoč, gradska vlast nastavila je inzistirati na projektu pa je ovih dana Radio Student objavio podatak kako će troškovi izgradnje tog spomenika prijeći 11 milijuna kuna.