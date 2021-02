BANDIĆEVA HERCEGOVINA ZAVIJENA U CRNO: Zagreb će tek plakati za njim, vidjet ćete kako je velik bio

Autor: Iva Međugorac

Šok, tuga i nevjerica jutros su zavladali Hercegovinom, rodnim krajem zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji je preminuo od posljedica srčanog udara.

Iako je u Zagrebu izgradio svoj obiteljski i politički život i karijeru, Bandić svoj rodni kraj nikada nije zaboravio, a za života je bio posebno vezan uz svoju rodnu Poganu Vlaku i Grude, u kojima se školovao i odrastao uz majku Blagicu, u skromnoj, seoskoj obitelji.

U rodnom kraju i jutros o Bandiću govore s velikom dozom poštovanja, baš kao što su to činili za njegova života. ”U šoku smo, dugo nije dolazio otkako je ova korona krenula, inače je ranijih godina često tu boravio, posjećivao je majku dok je bila živa, on se tu još uvijek družio s prijateljima iz djetinjstva, rado su se sretali, on se nikada nije puhao ni hvalisao. Bio je jednostavan i skroman čovjek, a ovi u Zagrebu koji su ga kritizirali i napadali će tek sada vidjeti što su izgubili, vrlo brzo će Zagreb plakati za Bandićem”, kaže nam jedan od najbližih Bandićevih susjeda kroz suze.

Da je za njih Bandić bio jedan pošten i radišan čovjek potvrđuje i naša sugovornica iz Gruda koja ga pamti iz osnovnoškolskih dana. ”On je uvijek bio svoj, poseban i drugačiji. Svatko tko je htio i tko ga je trebao mogao ga je nazvati u svako doba dana, bio je spreman pomoći ljudima, a bio bi uspješan i da je radio bilo što drugo. On je jednostavno spretan čovjek. Hercegovina ga treba proglasiti svojim počasnim građaninom, s obzirom na sve što je za nas i naš kraj učinio”, zaključuje naša sugovornica. Teško je u grudskom kraju pronaći nekoga tko o zagrebačkom gradonačpelniku ne govori kao o vrijednom i energičkom čovjeku. Posebnu je energiju kažu ulagao u svoj posao ne zaboravljajući svoje korijene pa se tako mnogi sjećaju da je baš on pomagao u izgradnji grudske Srednje škole Antuna Branka Šimića. ”Imao je razumijevanja za malog čovjeka, to vam je tajna njegova opstanka tek ćete sada vidjeti kako je velik bio”, poručuju na koncu Bandićevi prijatelji iz njegove Hercegovine, u koju je rado svraćao, a u koju je navodno čak i planirao vratiti se po umirovljenju.