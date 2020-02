BANDIĆEVA CRNA TEKA: Tko su HDZ-ovci s kojima će se obračunati u osvetničkom pohodu?

Ne, Milan Bandić neće rušiti vladu premijera Andreja Plenkovića, no to definitivno ne znači da predsjednik HDZ-a može odahnuti. Šef metropole smislio je daleko prepredeniji i mudriji plan, koji će izazvati velike probleme premijeru, i to na duge staze. Naime, nakon što su zagrebački HDZ-ovci glasovima pridonijeli rušenju Bandićeva GUP-a, on je naumio provesti dubinsku analizu zaposlenika u Zagrebačkom holdingu, ali i drugim gradskim tvrtkama gdje je nakanio provesti čistku HDZ-ovih kadrova, a kao što je poznato, gradske tvrtke vrve ne samo HDZ-ovim, već i SDP-ovim kadrovima i to je, uostalom, jedna od tajni Bandićeva opstanka na vlasti.

Kako se neslužbeno doznaje, Bandić je već ‘nanišanio’ Ivonu Ilijaš, asistenticu u Pravnoj službi u ZGOS-u, koja je ujedno i supruga Kazimira Ilijaša, predsjednika Kluba HDZ-a u Gradskoj skupštini. Posljedice bi mogla snositi i mlada HDZ-ovka Ena Ercegovac, bliska suradnica HDZ-ova Andrije Mikulića, o čijem smo naglom usponu u Gradskoj plinari čitali ovih dana. Dobro upućeni tvrde kako afera, koja je danima punila medijske stupce, nije slučajnost te da je to bio prvi Bandićev osvetnički potez. Na klimavim su nogama i HDZ-ovci Stanko Gačić te Igor Pirija, ali i Bernard Mrša, Robert Pavićek te Nada Jambrek.

U Bandićevoj ‘crnoj teki’ su i Tomislav Družak te Dinko Čutura koji slovi kao Brkićev kadar. Nadalje tu su i Bernard Mršo, Ile Baković, Dinko Pintarić, ali i Dominik Galić. Inače, kad je riječ o gradskim zaposlenicima, valja spomenuti i one SDP-ove. Dio njih u prilično je prisnim odnosima s aktualnim šefom te stranke Davorom Bernardićem. Tako je, primjerice, na popisu gradskih službenika Bernardićev kum Tihomir Barišić.

Sanja Ožić je u prošlom sazivu Skupštine bila SDP-ova vijećnica i članica Predsjedništva zagrebačkog SDP-a. Do prije četiri godine upravljala je Zavodom za javno zdravstvo Andrija Štampar, a nakon toga je dobila posao u Direkciji Holdinga. I Bernardićev prijatelj Radenko Tomić, koji je nedavno napustio SDP, zaposlenik je Holdinga, a slična je situacija i s Tamarom Čubetović koja je slovila za Bernardićevu desnu ruku. I ona se svojedobno pridružila Bandićevoj stranci te je ujedno zaposlenica Holdinga, točnije radi na Velesajmu.