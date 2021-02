BANDIĆEV PRIJATELJ IZ DJETINJSTVA LJUBO JURČIĆ: Njegovi protukandidati ne znaju voditi ni kafić

Autor: Iva Međugorac

Poznati ekonomski analitičar Ljubo Jurčić danas je prilično potresen viješću o smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, s kojim se poznaje još od malih nogu, budući da obojica korijene vuku iz Hercegovine.

S Bandićem je Jurčić imao prilike surađivati i u politici, a opisuje ga prije svega kao vrlo dobrog čovjeka. ”Javno sam rekao kada su krenule sve optužbe na njegov račun da je on dobar čovjek, volio je ljude, volio je Zagreb i politiku. U politiku mu nisi smio dirati”, prisjeća se naš sugovornik pa kaže kako su nerijetko komunicirali te da su njih dvojica faktički skupa odrasli.

”Da je njegovim neprijateljima trebalo dati krvi, on bi to učinio. Ja sam mu rekao i kada smo razgovarali i dogovarali suradnje da me njegova njegova ideologija ne zanima već to što je dobar čovjek”, priznaje Jurčić kojemu je Bandić u Hercegovini bio susjed, a našeg sugovornika poštovala je i Bandićeva majka Blagica.

”O tome kakav je on bio čovjek govori to što ni prema onima koji su ga mrzili nije imao ni grama mržnje, na stranu politika, kad si trebao dao bi ti život. Politika je za njega bila igra, ali je on sve ljude volio, volio je i Zagreb, imao je grijeha, ali ljudi griješe i iz najbolje namjere”, smatra naš sugovornik koji je s Bandićem razmjenjivao ekonomske i financijske savjete, njegujući s njime odnos kroz takozvanu tehničku suradnju.

”Poštovali smo se, a vrijeme će pokazati da je on bio obrnut čovjek od onoga kako ga se javno prikazalo. Svašta su mu radili, ali nakon smrti se pokaže tko je imao humanost, a tko je bio nečovjek”, upozorava Ljubo Jurčić koji se osvrnuo i na ostale kandidate za zagrebačkog gradonačelnika. Po tom pitanju, priznaje nam nije optimističan. ”Ako maknemo Bandća nitko od priloženih nije kandidat za gradonačelnika, svi su svoje kampanje temeljili na pljuvanju po njemu, ali nitko od njih nema iskustva u tome kako skuhati kavu, a kamoli organizirati Zagreb”, oštar je Jurčić koji kaže da je šteta što kandidati koji sebe nazivaju intelektulcima padaju na tu razinu. ”Zagreb na žalost nema kandidata sa znanjem i iskustvo, s pedigreom kakvoga je imao Bandić, to su ljudi koji ne bi znali voditi kafić, a kamoli zadnji složeni sustav u Republici Hrvatskoj, kao što je Zagreb”, zaključuje Jurčić.