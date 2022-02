(FOTO) BANDIĆEV GROB OD JUTRA PREKRIVEN VIJENCIMA: Sjetili ga se i SDP-ovci i HDZ-ovci! Počast mu odale i kumice, bokci i ‘tete iz vrtića’

Autor: Dnevno.hr

“Već od ranog jutra na grobu Milana Banića položen je velik broj vijenaca, a prijepodne se očekuje i dolazak stranačkog vodstva BM 365, koji će zapaliti svijeće i položiti vijence”, javlja portal Zagreb.info.

Vijence na grobu, između ostalih, položili su studenti iz Međugorja, zagrebački bokci, zaposlenice gradske uprave i Holdinga, “tete iz vrtića”, sestre sa Svetog duha, HDZ Dubrava, ali i SDP Žitnjak.

Podsjetimo, danas je prva godišnjica smrti najdugovječnijeg zagebačkog gradonačelnika koji je preminuo u 66. godini od srčanog udara.

I dalje nema nadgrobnog spomenika

Na žalost, posljednje počivalište Milana Bandića i danas, godina dana poslije smrti, i dalje je predmentom rasprava. Zbog iznenadne smrti Bandić nije imao gdje biti ukopan pa se ad hoc akcijom organiziralo grobno mjesto u neposrednoj blizini zaštićenih arkada, ali bez nadgrobnog spomenika.

Naime, to mjesto je u vlasništvu grada, tako da Bandićeva udovica i obitelj ne mogu staviti nadgrobni spomenik. No, kako je za Zagreb.info potvrdio Ivica Lovrić, u posjedu je informacije da je pokrenut proces prebacivanja vlasništva s grada na Bandićevu obitelj. No, niti taj potez nije prošao bez reakcija. SDP-ov Renato Petek najavio je da će tužiti Grad Zagreb jer smatra da se tim potezom prijenosa vlasti s grada na privatnu osobu radi o privatizaciji javnog prostora jer Bandićev grob nije unutar groblja, već smješten na zelenu površinu.