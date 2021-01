BANDIĆ SE POTPUNO IZBEZUMIO! Nitko mu ne smije spomenuti to ime

Premda je prije svega nekoliko tjedana bio uvjeren da je postigao sporazum o nenapadanju s premijerom Andrejom Plenkovićem, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ovih je dana prilično nervozan otkako je u medije ponovno dospjela najava o tome da bi se na nadolazećim lokalnim izborima kao kandidat HDZ-a mogao kandidirati iskusni menadžer Damir Vađelić.

Naime, upućeni svjedoče kako je Bandić preko zaboravljenog savjetnika bivše predsjednice Mate Radeljića pokušavao dogovoriti s Plenkovićem uobičajeno savezništvo te je sve donedavno vjerovao kako će mu Plenković kao protukandidata po tradicionalnoj špranci poslati nekoga tko nema nikakve šanse dovesti u pitanje njegov položaj na čelu grada.

”Bandić je bio uvjeren da pobjeđuje na izborima, sve mu je išlo u prilog, pregovori između Tomaševića i SDP-a su propali, ovi panično tragaju za kandidatom, a činilo se kako je i s Plenkovićem postigao sporazum, ali izgleda da ga je Plenković izigrao ili je on ipak samo umislio da su postigli dogovor”, kaže naš sugovornik blizak Bandiću te napominje kako je gradonačelnik ponovno jako nervozan i nemiran.

”Nitko u njegovom prisutstvu ne smije ni spomenuti Vanđelića, on jednostavno poludi, bio je uvjeren kako odlično odrađuje kampanju, i doista on danima ne staje, neprestano smo na terenu, zadnjih tjedana smo sreli tisuće ljudi, Bandić obećaje kao nikada, čak su ga ljudi ponovno počeli s oduševljenjem dočekivati, a onda se evo opet dogodila ova bomba iz HDZ-a, mi se još uvijek nadamo da su to spinovi i da u tim najavama nema istine, ali Bandić vam je takav on se na nadanja ne oslanja, oprezan je, nije mu svejedno, nije svejedno ni njegovom timu, svi su se uznemirili, ako do kandidature dođe svjesni smo da je Bandić gotov, to neće izaći na dobro”, zaključuje naš sugovornik.