Bandić poručuje: ‘Mislim da vam se ništa neće dogoditi da jednom tjedno budete vegani’

Autor: Hina

Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića u petak je otvoren dvodnevni međunarodni festival održivog življenja ZeGeVege na kojem se predstavlja više od 100 hrvatskih i stranih izlagača zdrave hrane, eko-proizvoda i kozmetike koja nije testirana na životinjama.

Na festivalu i vegetarijanski restorani posjetiteljima nude raznovrsnu vege hranu. Kebabi, burgeri, gulaši, falafel u wrapu, pašticade, tjestenine, indijske samose, soparnik, sirove torte, sladoledi, čokolade, štrudle, svježi smoothiji i zeleno craft pivo s ekstraktom konoplje – samo su neki od proizvoda koji se nude na ZeGeVege festivalu.

Održavat će se i predavanja i radionice kuhanja, koji će se izmjenjivati svaki puni sat, a za atmosferu će se pobrinuti plesne skupine.

Na ZeGeVege festivalu prvi put sudjeluje Mreža za zaštitu životinja, projekt udruge Prijatelji životinja, koji ima za cilj umrežavanje udruga, pojedinaca i institucija koji se zalažu i rade na sprječavanju napuštanja životinja i na zaštiti životinja općenito.

Na festivalu će 43 udruge, članice Mreže, predstaviti svoj rad na promociji kontrole razmnožavanja životinja kastracijom kroz kampanju “Ili žmiriš ili si za kastraciju”, kao i na poticanju lokalnih zajednica da propišu obaveznu trajnu sterilizaciju, uz evidentirane izuzetke, i da provode kontrolu mikročipiranja svih pasa.

Oba dana na ZeGeVegeu odvijat će se intenzivan program aktivističkih inicijativa, performansa, održat će se i prva regionalna “Kocka istine” gdje će se na ekranima prikazati snimke iz klaonica, laboratorija i ostalih industrija čiji se rad temelji na izrabljivanju životinja. Posjetitelji će moći iskušati i virtualnu stvarnost i kroz posebne naočale doživjeti projekciju slike na 360 ° te doživjeti svijet unutar farma i klaonica.

Jedanaesti ZeGeVege otvorio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Rekao je da se festival održava 11. put za redom i da je već tradicija. Istaknuo je da je ta tradicija toliko “utjecala na njega” i da je i on “jednom tjedno vegan” te je pozvao sve sugrađane da mu se pridruže.

“Mislim da ništa se neće dogoditi da jednom tjedno budete vegani i jedete hranu koja nema životinjskih primjesa. Evo, pozivam sve! A time ćemo i spasiti koju životinju”, rekao je Bandić. Najavio je i da će se do Nove godine u Zagrebu uvesti redarstvo za kućne ljubimce.

Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja koja organizira ZeGeVege, rekao je kako je to edukativni festival, a ove godine ukazuju na nedostatak veganskih obroka u javnim institucijama te će se na festivalu potpisivati peticija za njihovo uvođenje.

“Iako su to europske države riješile i nema gladne djece kod njih, kod nas na žalost situacija nije takva. Dijete koje se hrani veganski u vrtiću može birati između jabuke i kruha. To ne može nikako biti dobro i to su ugrožena i ljudska prava. Treba poštivati svačiju odluku da bira prehranu onako kako želi. Ako smo to uveli u bolnice, ako smo to uveli u zatvore, pa valjda je vrijeme da i u vrtiću djeca ne budu gladna. “, poručio je Oman.

Istaknuo je kako je sve više Zagrepčana koji su svjesni velikih etičkih, ekoloških i zdravstvenih razloga za vegansku prehranu, a to se vidi i po posjećenosti ZeGeVege festivala kojega je lani posjetilo čak 50.000 ljudi.

Na ZeGeVege festivalu gostovat će i britanski glumac Dan Richardson koji je, kako je rekao Oman, na festivalu odlučio napraviti kadrove za svoj novi film.