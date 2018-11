Bandić poručio premijeru: Ljudima koji jedva krpaju kraj s krajem kupite konačno te besplatne udžbenike

Autor: Hina

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je u utorak premijeru Andreju Plenkoviću, te ministru financija i ministrici obrazovanja da ljudima koji jedva krpaju kraj s krajem konačno kupe besplatne udžbenike za osnovnoškolce.

Bandića su novinari danas na Zagrebačkom velesajmu gdje je sudjelovao na konferenciji “zaGOspodarimo otpadom” pitali treba li do kraja inzistirati da sva hrvatska djeca dobiju besplatne udžbenike, a on je rekao da je ta zbrka koja se stvorila oko besplatnih udžbenika u najmanju ruku smiješna.

“Poruka premijeru, resornom ministru financija i ministrici obrazovanja – samo ne znam koliko će to doći do njene glave, da ljudima koji jedva krpaju kraj s krajem kupe konačno te besplatne udžbenike”, poručio je Bandić te podsjetio da Grad Zagreb kupnju besplatnih udžbenika demonstrira od 2003. godine.

“Sramota je da djeca u Hrvatskoj nemaju besplatne udžbenike za osnovnoškolstvo koje je obavezno po Ustavu”, rekao je te dometnuo kako je to za njega tehničko, a ne političko pitanje.

A na pitanje kako komentira što ministrica kaže da njezino dijete s obzirom na njezino imovinsko stanje ne bi trebalo dobiti besplatne udžbenike, Bandić je rekao da je to izgovor.

“Poručujem i premijeru i njoj da to riješe i da oko toga tu trakavicu zatvorimo. To je za mene riješeno pitanje. To bi u Zagrebu trajalo između mene i šefice financija 20 minuta. Ja kad sam 2003. uvodio besplatne udžbenike – znate koliko je sastanak pročelnika Lovrića i pročelnika Kojića i mene trajao – 10 minuta”, rekao je Bandić i poručio da samo treba političke volje te da će učiniti sve da je bude.

Odgovorio je da nema u rukama “neke poluge”, nego da će “razum pobijediti” prije Nove godine jer udžbenike treba kupiti za iduću godinu.

Najavio je da saborski zastupnici iz Kluba njegove stranke mogu glasovati po savjesti o HNS-ovu amandmanu na Zakon o udomiteljstvu, kojim bi se istospolnim i neformalnim životnim partnerima omogućilo udomljavanje djece.

No, smatra da to neće biti test za vladajuću koaliciju, jer “nitko nije pobjegao od fotelja”.

“Meni ne trebaju fotelje, trebaju djeci besplatni udžbenici za osnovnu školu. Evo njima fotelje, neka kupe djeci udžbenike za osnovnu školu i točka. Pošteno, korektno i sve je o.k.”, poručio je Bandić.

Najavio je da će i ove godine (za vikend) biti besplatni prijevoz u gradu za Advent te da će Zagreb ove godine imati najbolji Advent dosad.

Novinare je zanimalo i kako namjerava “oživjeti” Gornji grad kako bi se turisti tamo mogli duže zadržati, a gradonačelnik je rekao da razmišljaju i o ideji da Grad otkupi neke prostore u podrumima i u vežama te da ih stavi u funkciju, otvore ne samo turistima nego i Zagrepčanima.

Na pitanje kakvo je stanje sa recikliranjem u Zagrebu jer se u nekim kvartovima građani bune da nisu dobili sve kante, gradonačelnik je rekao kako je to tehničko pitanje s kojim se on ne bavi jer nema vremena i neće raditi tuđi posao – Čistoće, ZGOS-a i nadležne pročelnice Mirke Jozić.

A u vezi s pritužbama Jakuševčana na smrad koji dolazi s odlagališta otpada, rekao je da će taj smrad prestati kad zatvori to odlagalište, a to će biti u najkraćem mogućem roku.

“Kada na Resničkom Rukavcu izgradim centar za gospodarenje otpadom, na području INA-OKI-ja sortirnicu, kompostanu i drobilicu građevinskog materijala – i zatvorimo Jakuševec”, objasnio je Bandić te poručio: “Zagreb je ispred bilo koje jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj – 33 posto imamo odvojenog prikupljanja otpada. Ja nikad nisam zadovoljan, ja želim više i bolje”.

Istaknuo je da je u Zagrebu prije 12 godina sanirano odlagalište Jakuševec po najmodernojoj tehnologiji kada nitko u Hrvatskoj to nije napravio te da se tamo 12 godina proizvodi tri kilovata struje otplinjavanjem.

“To nikad nitko nije napravio, a nije ni danas u Hrvatskoj, nema nitko tako saniranu deponiju po najmodernijoj svjetskoj tehnologiji. Mi smo 2009. napravili pročistač, mehaničko-biološki dio, otpadnih voda. Donijeli smo odluku za gradnju centra za gospodarenje otpadom. Radimo na pronalaženju lokacije za drobilicu građevinskog materijala i kompostanu i sortirnicu. Do proljeća ćemo riješiti tu treću sastavnicu strategije gospodarenja otpadom grada Zagreba”, poručio je Bandić.