BANDIĆ ODLUČNO: ‘Nije istina da imam 12 zastupnika, imam ih 13, sve ću objaviti ubrzo’

Autor: Dnevno

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dao je intervju Jutarnjem listu nakon izlaska iz bolnice i najavio da će iza Nove godine objaviti tko se još priključio njegovom saborskom klubu.

Neki kažu da ste si za Božić kupili trojicu zastupnika u Gradskoj skupštini koji su bili presudni za vaš proračun. Oporba kaže da bi te poklone trebao istražiti USKOK.

“Prolaz proračuna za mene je očekivan i ja sam to unaprijed znao. No, čovjek ne treba biti bahat, ne smije čovjek podcjenjivati svoje političke suparnike jer je to početak političkog kraja. A još gore bi bilo da ih precjenjujem. Da je oporba bila tiša, imao bih više problema. No, čim su oni glasniji, meni onda i Bog pomogne. Ja sam bio u oporbi između 1990. i 2000. i nikad se nisam razmetao etiketirajući druge, nikad nisam ostrašćeno govorio, niti gledao poprijeko. Jer, mali ljudi govore o drugima, prosječni o stvarima u sadašnjosti, a normalni o budućnosti. Oporba sve čini da ja budem gradonačelnik dok ne umrem. Uz ovakvu oporbu to će i biti tako. Bit ću gradonačelnik dok god moji sugrađani to budu željeli i dok god me dragi Bog bude držao na nogama. Jedino sam sebe mogu pobijediti”.

Hoće li zastupnici Polovanec, Milićević i Ćorić biti novi članovi vaše stranke, hoće li dobiti neka radna mjesta?

“Oni će biti partneri, i to je to. Gledajte, čovjek treba biti usredotočen na građane. Moj omiljeni politički filozof lijeve orijentacije Henri Lefebvre kaže da je svaka ogoljela politika u svom sadržaju bitka za bolju svakodnevicu običnog građana i mislim da sam ja to dobro naučio. U bolesničkoj postelji pročitao sam i knjigu nedavno preminulog akademika Ivana Goluba koja jasno pokazuje što može triangl ljubavi, rada i pozitivne strasti.”

Jesu li birači prevareni na nacionalnim izborima 2016. godine? Vaša koalicija s Radimirom Čačićem donijela vam je dva zastupnika, a sad ih imate 12. Nisu baš birači glasali za vas.

“Prvo, Čačić je izgubio izbore. Na listi Rada i solidarnosti izabran je Dumbović, gradonačelnik Petrinje. Imao je markicu Reformista, ali je izabran mojim glasovima. Izabran je s 80 posto mojih glasova. Ali, to između Čačića, Bandića i Reformista riješit ćemo poslije Nove godine.”

Što ćete riješiti?

“Podvući ćemo crtu. Kao kad kartate pa se nakon odigranih partija podvuča crte. Toliko zasad.”

Niste baš jasno dogovorili, ali vratimo se prevari birača.

“Prije toga, još ću vas jednom ispraviti. Nemam 12, nego 13 zastupnika, i to će biti objavljeno poslije Nove godine.”

Objavite sad.

“Neću ljudima kvariti Božić. Nema tu prevare. Kada supruga napusti muža i ode drugome, nije kriva ona, nego suprug. U ovom slučaju nisu ljudi došli Bandiću, nego su otišli od drugih u koje su izgubili povjerenje. A u nadolazećim mjesecima toga će biti još. Budite bez brige. Ljudi koji su mi došli, bili su razočarani. Ja nikoga ne snubim. Svi koji žele raditi s čovjekom koji je obilježio ovaj grad, koji je pokazao kako se dela, dela i samo dela i vide u tome rješenje, oni imaju mjesta u mom Klubu.

Zato su mi prešli. Ja uvijek govorim ‘za mnom’, a ne ‘naprijed’. Pravi, rasni političari koji imaju lidership govore ‘za mnom’. Tu je tajna uspjeha. Osim toga, nisam ni glup, ni ružan pa da ljudi neće za mnom. U mom klubu bit će onoliko zastupnika koliko drugi budu griješili. I nemojte me limitirati s onih 15, 16 zastupnika. Bit će ih koliko bude”, rekao je Bandić u intervjuu za Jutarnji list.