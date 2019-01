Bandić kreće na Kolindu: Ovo bi mogao biti veliki problem za predsjednicu

Autor: Dnevno.hr

Damira Gregoret i Mislav Bago u Točki na tjedan komentirali su preslagivanja u Saboru i prelaske zastupnika iz jednog kluba i drugi.

Situacija s Bandićem bi mogla izazvati prijevremene izbore?

Bago: Ni HDZ-u izbori ne odgovaraju. Plenković bi bio sretan jer bi pročistio stranku, ali s kim bi koalirao?

Gregoret: Njegov koalicijski potencijal ne postoji. To je bio pucanj u prazno kojim želi Bandiću poručiti kakav je njegov rejting.

Ronko je rekao da mu Klub Milana Bandića znači da ima stolicu.

Bago: Bandić svake godine ima 15 il i16 milijardi kuna. To nema nijedan ministar. On ima novaca. Zagreb i Zagrebački holding su rasadnik, on na osnovu toga gradi svoju moć.

Može li ga ova ekspanzija koštati?

Gregoret: Sumnjam da će nešto konkretno biti. U najmanju ruku budi sumnje ovo što se događa u Saboru, ali čini mi se malo vjerojatno da će tu naći pravi trag… Imamo insinuacije, ali teško da će to biti dokazivo. Mislim da je Plenković shvatio da je ovaj prešao granicu kad je poslao tih pet uvjeta. Plenkovićeva poruka je planska: Malo se smiri, ne možemo državnim proračunom ispunjavati obećanja.

Bago: Bandić je balon, nisam siguran da će dobiti glasove. Ako se odluči na predsjedničke izbore napravit će rusvaj predsjednici, ali ja ne znam kakvog je on zdravstvenog stanja. DORH je radio na prijavu, ne sam. Oni su zadnja karika koja je počela djelovati…

Prijevare birača?

Bago: Često zastupnici prelaze. Dosad su se preraspoređivali zastupnici unutar oporbe, ali sad imamo drugačiju situaciju.

Nećemo imati izvanredne parlamentarne izbore?

Bago: Sad je već kasno, bila je priča da će se spojiti europski i parlamentarni izbori.

Gregoret: Ovo će biti generalna proba za izbornu godinu.