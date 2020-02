BANDIĆ JE U JEDNOM TRENUTKU POBJESNIO NA HDZ-OVCE! Napao Plenkovića i Prgometa! Što se događalo u diskreciji?

To da je Vlada premijera Andreja Plenkovića u krizi, do te se mjere pretvorilo u konstantu, da bi uskoro moglo prestati biti vijest. Gotovo na mjesečnoj bazi, vlast sklepanu na trgovinskoj suradnji između HDZ-a, HNS-a, Bandićevih žetončića i manjinaca, potrese nekakva kriza, koja dovede do nesuglasica, netrepeljivosti te u konačnici i do krize. No, sve se krize koje je Plenković do sada uspješno premošćavao mogu skriti pod krizom koju je izazvao zagrebački HDZ otkazujući suradnju zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, čiji GUP suprotno očekivanjima i najavama nije izglasan.

Plenković se tijekom vikenda grčevito borio da do ovog neželjenog scenarija ne dođe, sastančio je na sve strane, a u ponedjeljak navečer susreo se sa predsjednikom Gradske skupštine Dragom Prgometom. ”Prgomet je jedan od rijetkih Plenkovićevih kadrova u zagrebačkom HDZ-u, no njemu su po svemu sudeći ruke u ovom slučaju bile vezane. Plenković ga je na tom sastanku molio da sjedne s Bandićem i dogovori prolongiranje GUP-a za iza unutarstranačkih izbora, Prgomet se i je čuo s Bandićem, sastali su se, ali je gradonačelnik doslovno pobjesnio. Njemu je dosta natezanja s HDZ-ovcima, nije želio biti žrtva njihovih unutarstranačkih trzavica, i problema u koje ga je Plenković po svemu sudeći nastojao uvući”, prepričava naš dobro upućeni sugovornik iz zagrebačkog HDZ-a, dodajući kako je Bandić gotovo histerično odbio sve Prgometove ponude.

”Nudilo mu se da se sjednica o GUP-u održi iza 19.ožujka, tada bi se trebali okončati i izborni procesi u HDz-u, a osim toga, Plenković je kao alternativnu osmislio prihvaćanje HDz-ovih amandmana, što Bandiću nije palo na pamet, on je ostao ustrajan i pri svome, odbio je drugi Prgometov poziv na razgovor, kazao mu je da ne želi pričati s ne bitnim osobama i naglasio da namjerava razgovarati isključivo s Plenkovićem, koji je na jednom od sastanaka na kojem je nazočio i Mikulić situaciju pokušavao izgladiti telefonski, ali Bandića nije uspio uvjeriti, niti je ovaj htio čuti za njegova kompromisna riješenja, znate gradonačelniku curi vrijeme, i on je taj GUP trebao hitno izmijeniti, to nije igra, dao je obećanja investitorima iz Dubaija, i njega u tom kontekstu pritišću vremenski rokovi”, objašnjava naš sugovornik naglašavajući da je ostalo svima dobro poznato. No, također napominje kako pad GUP-a definitivno ne treba smatrati Bandićevim političkim krajem, jer on se do sada bezbroj puta vrlo vješto izvlačio iz svih kriza koje su ga snašle, ta uostalom, izašao je iz Remetinca i opet osvojio vlast u gradu. ”Bandića trenutno može ugroziti samo opet Remetinec”, zaključuje naš sugovornik.