BANDIĆ JE IZ REMETINCA ZAZIVAO MILANOVIĆEVO IME! Tajna najkontroverznijeg političkog sukoba u državi

Autor: Iva Međugorac

Prilično štura sa svega nekoliko riječi predsjednik Zoran Milanović oprostio se od prerano preminulog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, s kojim ima podosta dodirnih točaka, a jedna od njih zasigurno je SDP u kojem su i jedan, i drugi gradili karijere i zbog kojega se u konačnici i jesu rastali.

Upravo je u premijerskom mandatu Zorana Milanovića po prvi puta Bandić uhićen i sproveden u Remetinec, a upućeni iz te etape Bandićeva života tvrde da je tamo zazivao upravo ime aktualnog hrvatskog predsjednika, pošto je smatrao kako mu je on smjestio.

”Pojave poput Bandića su me i dovele u politiku, jer sam želio da se takve pojave iskorijene. Znam da je to teško, pogotovo zato što mi igramo prema pravilima, a naši protivnici prema pravilima kafanske makljaže”, egzaltirano je kazao Milanović u jednom intervjuu njegovom Jutarnjem listu, no nije Milanović uvijek tako mislio o Bandiću oslovljavao ga je u vrijeme dok je ravnao oporbom s raznim epitetima pa i tvrdio kako je Milan njegov prijatelj.

Tvrdio je za Bandića kako je on najbolji od najboljih.

”Milan je najbolji kandidat, a SDP najbolja i najjača stranka što su i potvrdili građani u prošlom mandatu, a uvjeren sam da će tako biti i 17. svibnja”, govorio je prije nego što se s njime sukobio, a na novinarsko pitanje može li dati ocjenu rada Bandića na čelu Zagreba jedne prigode poručuje: ”Puno rada, puno rezultata. I puno prostora za još više u budućnosti”.









I kada su krenule prave medijske naplavine o korupcionaškom modelu vladanja u Zagrebu i navodnim istragama koje su otvorene nad gradonačelnikom Zagreba tadašnji predsjednik SDP-a Zoran Milanović bio je pravi Bandićev gromobran.

”Apsolutno ništa ne želim komentirati na osnovu novinskih članaka. Svatko mora dati odgovore na pitanja koja mu se postavljaju, a ja vjerujem da će ih Milan dati. Opet se kao i pred prošle izbore pojavljuju priče o prijavama i dokumentima protiv njega, a te optužbe imaju jednako smisla kao i one da ja tučem ženu”, rekao je tada pred parlamentarne izbore 2007. godine Zoran Milanović za Index. A pred lokalne izbore 2009. prilikom potpisivanja međustranačkog sporazuma između zagrebačkog SDP-a i HSU-a o zajedničkom nastupu na tim izborima na upit novinara hoće li glasovati za Bandića Milanović je rekao: ”Naravno da ću glasovati za Milana Bandića”.

U izbornoj noći 17. svibnja 2009. godine Milanović se kitio Bandićevom briljantnom pobjedom u Zagrebu i ruku pod ruku s njim pobjedonosno hodao od sjedišta gradskog SDP-a u Praškoj do Iblerova Trga.









Tada je Bandić za Milanovića bio najbolji izbor, no, četiri godine kasnije njegov stav prema bivšem ‘prijatelju Milanu’ se stubokom promijenio. Ako su građani 2009. godine birajući Bandića za gradonačelnika izabrali najboljeg od najboljih, kako je tada tvrdio Milanović, kako je moguće da, četiri godine poslije on tvrdi suprotno pitanje je na koje aktualni predsjednik nikada nije ponudio egzaktan odgovor, no govorilo se zato u vrijeme najtežih Bandićevih afera čak i o tome da je Milanović spreman svjedočiti protiv njega, a upućeni svjedoče da je svemu kumovala Bandićeva ambicija da postane predsjednik države.

Da se kojim slučajem Bandić nije odlučio na samostalnu kandidaturu za mjesto predsjednika države 2010. godine i na taj način sam se praktički izbacio iz stranke, mnogi u SDP-u smatraju da bi on i sada bio njihov kandidat za gradonačelnika i Milanovićev prijatelj. No, sudbina je htjela da se Milanović i Bandić uoči predsjedničkih izbora koji su se održali početkom 2010. godine žestoko posvađaju pred očima brojnih SDP-ovih članova i uglednika, nakon čega je ‘prijatelj Milan’ za Milanovića gotovo preko noći postao ‘neprijatelj Bandić’. Navodno je tada Milanović rekao Bandiću, kada ovaj nije htio odustati od predsjedničke kandidature, da je on ‘do sada bio samo ruglo SDP-a, koji je svojim lopovlukom rušio ugled stranke, te da će ubrzo završiti iza rešetaka. Na te oštre Milanovićeve riječi Bandić je, napuštajući stranku, upitao Milanovića zna li on kako se financirao SDP, te sjeća li se koliko mu je novca dao. Bandić se kroz svoju karijeru želio osvetiti Milanoviću zbog toga što je zahvaljujući njemu on 2010. izbačen iz stranke, a Milanović je želio osvetu nad Bandićem. Na koncu, konkretan okršaj ni jedan, ni drugi nisu dočekali.