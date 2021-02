BANDIĆ ĆE MRTAV POBIJEDITI TOMAŠEVIĆA! Peternel otkriva u čemu je tajna: Evo što će se dogoditi

Autor: Iva Međugorac

Uz to što je izrazio iskrenu sućut svima koji su voljeli preminulog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića politički analitičar i član Domovinskog pokreta Igor Peternel osvrnuo se i na ono što Bandić svojim iznenadnim odlaskom ostavlja za sobom.

Za mene je bio loš gradonačelnik, ali moji sugrađani su odlučili da bas njega žele. I to treba respektirati”, poručuje Peternel koji je osudio medijske napade na preminulog gradonačelnika te se dotakao nadolazećih lokalnih izbora.

”Igra se u Zagrebu sada potpuno mijenja – Tomaševiću i ljevici ovo je najgora moguća vijest jer drugog programa osim “Bandić je loš i kriv” oni jednostavno nemaju. I to će ih po meni pobijediti! Bandić će ih pobijediti time što neće sudjelovati! Odnosno živ neće sudjelovati, a kad se temeljiš isključivo na ulozi alternative onda nestankom protivnika i sam gubiš razlog postojanja!

I Filipović je vjerojatno već bivši jer glad HDZ-a za velikom i bogatom blagajnom nikada nije imala granicu, a on objektivno nije materijal ni za šefa kućnog savjeta ili mjesne pučke kuhinje!

Show must to on! Pa čak i bez jednog od glavnih showmana samostalne RH”, zaključuje Peternel.