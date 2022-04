BAKICA PRIŠLA PLENKOVIĆU, ‘VI STE NAJBOLJI PREMIJER IKAD!’ Ushićeno skakutala: ‘Ja vas volim, onaj Milanović neka se sakrije’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu obilježavanja Dana Karlovačke županije u Gradskom kazalištu Zorin Dom .

Uoči svečane sjednice premijer Plenković posjetio je novoizgrađeni most u Gornjem Pokupju.

Plenković je nakon svečane sjednice dao izjavu za medije. Kako je rekao, radi se o županiji koja je poveznica “između plave i zelene Hrvatske”.

Pohvalio se rezultatima

“Drago mi je da je Karlovačka županija iskoristila više od 460 milijuna eura u EU fondova”, dodao je i istaknuo da čuvaju standard građana u vremenima kad cijene rastu zbog sukoba u Ukrajini.

Čestitao je novim ministrima i potpredsjednici Vlade koje je izglasao Sabor.

Na pitanje novinara o njegovim očekivanjima naveo je: “Gledao sam rezultate glasanja, između 19 i 24 zastupnika je glasalo više za ministre, to je znakovita poruka”, rekao je Plenković.

“Očekujem od hrvatske javnosti i građana da uvide razliku. Susreli smo se s brojnim izazovima kao ni jedna vlada do sada”, dodao je.

“Ova kriza koja dolazi nikoga ne zaobilazi i nitko nema kristalnu kuglu da bi rekao koliko će to trajati. Mi ćemo zato djelovati još više”, rekao je Plenković.

Ignoriranje Milanovića

“Jučer ste bili na Klisu, vi i predsjednik međusobno ste se ignorirali, je li to nepoštivanje funkcije”, pitali su novinari.





“Ne znam kako ste došli do takvog zaključka. Koje je vaše pitanje”, rekao je pa zijevnuo.

“Ja sam tamo išao ne radi njega nego radi branitelja, radi poštovanja prema 4. brigadi. U političkom smislu, pustite radije snimke i poslušajte što je govorio i stavite se u našu poziciju i zaključite što biste vi”, rekao je premijer.

“Mi imamo svoje programe, idemo u nedjelju u Okučane, ne idemo radi njego, idemo radi poginulih i radi njihovih obitelji. To što on mijenja program, to se nas ne tiče”, rekao je Plenković.









“Događaji koji su u Hrvatskoj državi, mi dolazimo kao Vlada, a hoće li on tamo biti ili ne, svejedno. Budite precizni tko koga bojkotira. Ja vas molim, napravite istraživanje, koje su zemlje u tom periodu imali neko tijelo kao naše Vijeće za sigurnost, a da se nisu sastali. Da je on meni pisao, a da je on mene ignorirao, pitali biste me to svaki dan. Trebali smo imati sastanak da kooridiniramo stav. O čemu da razgovaramo, o udbašima. Imate odgovornost kao mediji da usporedite politički život otkada sam ja premijer s vremenom do 2016. godine. On bi se trebao ispričati predstavnicima židovske zajednice”, rekao je premijer.

Upitan o kompromitiranim ministrima

“Ja se veselim da Davor Filipović pokaže od čega je sastavljen. Doktor znanosti, profesor na Ekonomiji”, rekao je na pitanje o novom ministru gospodarstva i održivog razvoja.

“Ja nisam niti nekakva inspekcija, niti SOA, niti policija, USKOK ili DORH. Politika funkcionira na temelju bazičnog povjerenja i presumpcije da će ljudi koji se angažirati biti sigurni da nemaju krimena. Tu se sve događa u sekundi. U takvom ozračju, svatko tko se izlaže, jednom kad se digne iznad vode, postaje predmet interesa. Ljudi koji se angažiraju moraju biti spremni na to”, rekao je Plenković.









“Što se tiče trajanja ministarskih mandata, vidim da je to jako popularno. Ako nađete osobu koju se zvalo “halo, želiš li biti ministar”, ja odmah, istog trena dajem ostavku”, rekao je premijer.

“Vi ste mi najbolji premijer”

Na kraju konferencije za medije u kadar je ušla starija gospođa koja je nahvalila premijera

“Vi ste mi od 90-ete najbolji premijer. Vi ste najbolji od svih. Ja vas volim. Milanovića neka se sakrije, vi ste mi najbolji i ja vas pozdravljam”, rekla je, a premijer ju je zamolio da to još jednom ponovi pred novinarima s kojima je netom prije razgovarao.