BAHATA DAMA KOJA JE NADIGRALA PLENKOVIĆA! HDZ-ovci: Trebate vidjeti što mu tek radi u diskreciji

Premijer Andrej Plenković uspio je smiriti strasti u svojoj koaliciji, no situacija u njegovom HDZ-u daleko je od idealne, štoviše, posljednjim potezom i postizanjem dogovora s HNS-om razljutio je članstvo svoje stranke, koje drži da ga je Blaženka Divjak opet nadigrala te da se premijer zbog nje neprestano stukava. ”Tjednima smo zbog nje svi bili zbunjeni, u suludu situaciju dovela je cijelu Vladu, do sukoba ne bi niti doščo da nije bilo njezinog inzistiranja i glumatanja sindikalistice, vidite sad da je to lažni populizam. Nedavno u Baltazaru dogovorili smo drugu strategiju, a onda su oni zaprijetili raspadom, ova situacija u koju nas je Plenković ponovno doveo pristajući na ucjene nije dobra za stranku, a Divjak će iz ove priče svakako izaći kao pobjednica, vidite da se oni opet busaju u prsa da su nešto postigli, ona i dalje nastavlja svoju priču o borbi za plaće učitelja i nastavnika, a to je sada i Plenković prihvatio. To za stranku pred kojom su izbori definitivno nije dobro, ali Plenković je to od ranije trebao znati. Ona i premijer mjesecima ratuju, ma zapravo nikada i nisu pronašli zajednički jezik, no ona ga je nadigrala, a to neće izaći na dobro”, prepričava naš sugovornik iz HDZ-a opisujući šeficu obrazovnog resora kao bezobraznu, ali nadasve upornu i tvrdoglavu ženu.

”Ona od prvog dana tjera po svome, pa sjetite se da je Plenković s njom ratovao i oko Škole za život, ali i to se okrenulo u HNS-ovu korist, ministrica je na sebe preuzela sve zasluge za obrazovnu reformu, od koje nema ništa i koja je u škole donijela pravu pomutnju. Ali, kao da je to bitno, bitno je ono što se priča i vidi u javnom prostoru, a zahvaljujući naivnom Plenkoviću vidi se samo ono što Divjak javnosti servira. Nevjerojatno je da joj se i sada ide na ruku, pa ona bi trebala biti dio tima, a ne raditi protiv Vlade. Nije ovo ništa, ona je Plenkoviću znala proturiječiti i na zatvorenim dijelovima sjednica Vlade, nerijetko je zbog nje ostajao bez teksta, drska je, ucjenjuje, postavlja uvjete i tjera po svome. Plenković je zbog nje nerijetko bjesnio, ma on je zapravo prezire, ali što je mogao kada se sveo na to da ovisi o HNS-u. Za nas u HDZ-u to je zapravo sramotno, ta žena mu svjesno radi o glavi i ako misli dobro sebi, svojoj Vladi pa i stranci, Plenković je se mora riješiti”, zaključuje naš sugovornik.