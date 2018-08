BAHAT, LIJEN I NEKULTURAN? Članovi SDP-a potpuno razotkrili Glavaševića: ‘Evo kako se ponašao u stranci’

Autor: Snježana Vučković

Čini se kako odlazak Bojana Glavaševića iz SDP-a većini članova ove stranke uopće nije teško pao. Ono što im je ipak malo zasmetalo jest način na koji je odlučio raskrstiti sa svojim dojučerašnjim stranačkim partnerima pri čemu je bivšoj stranci spočitao nedjelotvornost i nerad. “Pa, upravo to je ono što je okarakteriziralo Glavaševićev kratak staž unutar naše stranke. Nedjelotvornost i nerad”, kažu naši izvori iz zagrebačhog SDP-a.

“Nikada ništa nije radio”

“Bojana Glavaševića je Milanović postavio 2012. za pomoćnika ministra branitelja, a član SDP-a je postao tek 2015. godine. Dakle, u to vrijeme Glavašević nije imao nikakve stranačke zasluge i članovi su već tad bili ljuti na tu odluku. Smatrali su, naime, da te pozicije moraju obnašati stručni ljudi, ali iz stranke. Bilo nam je suludo dovoditi “ljude s ulice” i puštati ih da govore u ime SDP-a. Bojan Glavašević se tek se uoči izbora 2016. formalno učlanio u stranku i evo, kao što vidite, već sad zna “što u sdpu ne valja i što bi trebalo mijenjati”, kazuju nam sugovornici iz stranke koji vrlo konkretno govore o Glavaševićevom ponašanju u stranci.

“U gradskom SDP-u on nikada nije značio ništa i nije radio ništa. Nikada nije pomagao stranci, samo je od nje uzimao. Muđusobno komentiramo, čime je on uopće bio nezadovoljan? Bernardić je oduvijek znao da je Glavašević “dekretom” na visoku poziciju sa, naravno, velikom plaćom i znao je koliko su članovi ljuti na njega tako da ga zasigurno ne bi stavio na listu za Sabor. Bojan je, jasno, vidio da tu za njega više nema mjesta i demonstrativno je napustio SDP”, zaključuje dio članstva zagrebačkog ogranka SDP-a.

“Lijen i bez osnovne kulture”

O tome kakav je dojam ostavljao na kolege i kako se ponašao unutar stranke, govori i jedan detalj s Iblerovog trga:

“Naša dva starija člana nosili su kutije sa stranačkim letcima. Naletjeli su na Bojana i kao mlađeg člana ga zamolili za pomoć, da te teške kutije zajedno s njima odnese do auta. Međutim, samo se izvukao i nestao uz izgovor kako ima nešto hitno za obaviti. Bilo je teško gledati kako dva starca vuku te kutije a to njegovo ignorianje samo je dokazalo nedostatak elementarne kulture. O tome da ti stariji ljudi besplatno i iz uvjerenja rade u članstvu kako bi takvi kao Bojan sjedili u Saboru, ne treba niti govoriti…”, zaključuju iz stranke i nadovezuju se kako Glavaševića ljudi automatski percipiraju kao Sinišu Glavaševića, njegovog oca, te kako mu se i zahvaljujući tome otvaraju mnoga vrata.

“Ipak, ne mislimo da Bojan Glavašević igra na tu kartu. Jednostavno, mnogi sada ovaj njegov čin uspoređuju s herojskim činom njegovog oca, a to je uistinu suludo i potpuno neukusno za usporedbu. Ova njegova naknadna pamet i pozivanje na poštenje, nama je smiješna. Jer, da je uistinu pošten, vratio bi mandat SDP-u sa čije je liste otišao u Sabor. No, je li ovaj njegov čin pokazatelj odvažnosti ili neke kalkulacije, nama nije važno, vrijeme će ionako sve pokazati. Ali nam je važno da javnost donekle dobije uvid u drugu stranu priče i prave razloge njegovog odlaska kao i to da se dozna kako je uistinu kotirao u stranci”.