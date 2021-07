BAČIĆEV DOLAZAK NA ČELO HRT-A PODRŽAVAO JE I PUPOVAC! Sjećate li se što je tada govorio čelnik čovjek SDSS-a?

Autor: Iva Međugorac

U vrijeme kada je glavnim ravnateljom HRT-a imenovan bivši šef tehnike, nedavno uhićeni Kazimir Bačić, na tu je poziciju stigao s 90 glasova za, ali i sa 12 suzdržanih. Tada protivnika njegovom imenovanju nije bilo. Također, u to doba o Bačiću je govorio i šef SDSS-a Milorad Pupovac, tvrdeći da je zadovoljan usuglašenim prijedlogom.

”Iz različitih razloga se ne uspijeva uspostaviti adekvatna kontrola sredstava na HRT-u. Druga stvar koja je važna je da se na HRT-u prekine jedna vrsta stanja koja onemogućava profesionalnost i dobru komunikaciju ljudi o kojima ovisi stvaranje programa. Različiti oblici političkog ideološkog sukobljavanja blokiraju HRT da bude ono što treba biti prema zakonu i ugovoru Vlade i HRT-a. Ako nije moguća profesionalna i kvalitetna suradnja, ako već duže vrijeme traje sukobljavanje između ključnih faktora proizvodnje programa, onda je teško očekivati da ispuni HRT svoje obveze i zato je važno da je postignut dogovor o glavnom ravnatelju HRT-a.

Treća stvar koja je važna manjinama je promocija temeljnih ustavnih i ljudskih prava, i u tom smislu je iznimno važno da se zadrži pluralizam, tolerancija, objektivnost i da nestane sve ono što strši izvan tog okvira”, izjavio je tada Pupovac navodeći da se Bačić u svojem programu usmjerio na nekoliko važnih pitanja- pojednostavljenje organizacije, povećanje efikasnosti i pojeftinjenje organizacije, bilo da je riječ o proizvodnji, tehnologiji.

SDSS podržao Bačića

”Bilo bi dobro da smo čuli koji argument kako će to biti izvedeno, što znači ako će se smanjiti broj ravnatelja? Bilo bi dobro da se vrate regionalni studiji koji su oslabili. On također iznosi primjedbe na program koje su dobre, kao primjedba da ima previše stranog, a premalo domaćeg programa. Slažem se i da treba pojačati obrazovni program koji je nekada bio najbolji, a jednako vrijedi i za znanstveni program. Kada kaže da nema dovoljno sportskog programa, nema ga, i mi ne znamo zašto. A kada kaže da informativni program televizije gubi utrku s drugim medijima, to je istina. A kako gospodin Bačić misli tu kompetitivnost HRT-a učiniti većom, bilo bi dobro da imamo više konkretnih odgovora nego što imamo u njegovom prijedlogu programa rada i upravljanja HRT-om”, objasnio je Pupovac te zaključio kako će SDSS podržati Bačića, ali nije previše optimističan, ali ne zato što nemaju povjerenja u Bačića, nego jer još nije pronađena energija koja bi promijenila stanje na HRT-u.