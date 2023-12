Bačić u šoku zbog nove potencijalne afere: ‘Ako je tako, njegova karijera je završena’

Autor: Dnevno.hr

Veliku buru je izazvala objava transkripata u tjedniku Nacional, prema kojima Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra Davora Filipovića, pritišće novinara Mreže TV Marina Vlahovića da od direktora te televizijske kuće traži da njemu isplati pola budžeta za oglašavanje državnih tvrtki koje im je dodijelio.

Lovrinčević je, naime, preko Vlahovića dogovarao pokroviteljstva na Mreža TV, a za uzvrat bi Vlahović i njegov kolega Marko Ljubić u emisijama “U ime naroda” i “Kreatori istine” promicali Filipovićeve i Lovrinčevićeve interese. Navodno je riječ o 200.000 eura iz državnog proračuna koje su trebale biti utrošene na oglašavanje.

“Iz ovih tranksripata koje smo objavili, a postoje snimke tih razgovora koje ćemo objaviti na Radio Nacionalu, čuje se kako Lovrinčević gospodari budžetom, kako dijeli novce nekim medijima i traži pola za sebe”, komentirala je na N1 novinarka Nacionala, Zrinka Vrabec Mojzeš.

Bačić: ‘Za svaku osudu’

Nedugo nakon objave transkripata, oglasili su se iz Vlade. Prvi je tu temu komentirao potpredsjednik Branko Bačić, koji je rezolutno osudio takvo ponašanje.

“Vidio sam samo naslov, nisam uspio to pročitati. Vidio sam… U svakom slučaju, treba vidjeti koliko su ti transkripti točni. Ako je to točno, to je za svaku osudu. Ako je to točno, jasno je da je njegova karijera u ministarstvu završena”, komentirao je za N1 Bačić.

Nacional je, navodno, u posjedu više audiosnimki, koje je Vlahović snimio tijekom razgovora s Lovrinčevićem. Bačić je bio rezolutan – zlouporaba položaja i ovlasti ne dolazi u obzir.

“Ako je točno to što sam pročitao, oduđujem to, to je neprihvatljivo, ne smije se to događati. Treba se pažljivo ponašati sa sredstvima naših poreznih obveznika, nikakva zlouporaba položaja ne dolazi u obzir, to je kazneno djelo. Nisam detaljno upoznat. Ako je točno, mislim da je zaključen njegov rad u ministarstvu – ako je točno”, zaključio je Bačić.









‘Modus operandi HDZ-a’

O svemu se oglasio i zastupnik Socijaldemokrata, Domagoj Hajduković. On ističe kako se sve uklapa u HDZ-ov mozaik, koji se sastoji od bahatosti i nezasitnosti u korupciji s javnim novcem.









“Davno sam rekao da bismo trebali uvesti novu mjernu jedinicu za bahatluk, a to je jedan plenki. Plenković je oduvijek bio vrlo bahat u svojim nastupima, a ovo ponašanje je na skali od 1 do 10 plenkija – 11”, kazao je Hajduković u razgovoru za N1.

Očekuje ostavku, ne od Lovrinčevića, nego od ministra Filipovića, ali drži da se to ipak neće dogoditi. Predvidio je da će se Filipović zahvaliti Lovrinčeviću na suradnji, nakon čega će cijela priča otići pod tepih.

“Ovo je samo jedan događaj u kontinuitetu onoga što se od HDZ-a očekuje, a to je hiperprodukcija afera. Imamo modus operandi u Hrvatskoj da se ministri ne osjećaju krivi ni za što. Što god se dogodi u njihovom resoru, nitko nije kriv i idemo dalje”, zaključio je Hajduković.