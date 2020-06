AUTOR NAJKONTROVERZNIJE IZJAVE SVIH VREMENA! Tko je Plenkovićev adut za izbore?

Jedan od kandidata na HDZ-ovim listama za Sabor trebao bi biti predsjednik stranačke mladeži Ivan Vidiš, Plenkovićev mladi lav, na kojega predsjednik stranke ozbiljno računa.

Vidiš se inače u svojem djelovanju kroz HDZ-ovu mladež često isticao odušeljevenjem s kojim je govorio o Plenkoviću i onome što je njegova vlada učinila za mlade. Na jednom od skupova stranačke mladeži Vidiš je komplimentirajući svoje mlade kolege Aladrovića i Pavića, objasnio da je samo u Osijeku preko 400 ljudi zaposleno uz samozapošljavanje.

Ono što ga u tome najviše razveselilo jest to što se mladi više odlučuju za posao u privatnom, a ne u javnom sektoru. Izjavio je to s pozicije prvog čovjeka HDZ-ove mladeži pa mu je stoga pripisana etiketa autora jedne od najkontroverznijih izjava svih vremena. Ne treba doduše ustajati na Vidiša, on je kroz život imao značajan poguranac naime sin je hrvatskog diplomata, Davora Vidiša, a mladić je u stranci od 2011. godine, kada je članstvu pristupila i njegova mlađa sestra. Mladež i čini i zagrebački HDZ-ovac Maksimilijan Šimrak mladić kojega se povezivalo s HDZ-ovim, Andrijom Mikulićem, koji je, tvrdilo se svojedobno, instaliran unatoč Plenkovićevom agitiranju za Frana Viduku.

Među zlatnom HDZ-ovom mladeži krije se štošta – od studenata do menadžera, pa i onih koje se kolokvijalno naziva – uhljebima.

Tako u osječko-baranjskom ogranku mladeži, stranačke boje brani, Domagoj Mikulić, mladić koji u drugom mandatu upravlja županijskom mladeži. U Sabor je ušao prije tridesete godine, a, navodno, zasluge za to imaju i njegove dobre veze sa županom, Ivanom Anušićem, koji se založio za tu mladu HDZ-ovu nadu. Bivša uspješna tekvandoašica, a danas make-up artistica, Sanda Livia Maduna, HDZ-ova je šefica u Brodsko-posavskoj županiji i gradska je vijećnica u Slavonskom Brodu.

Inženjer logistike, zaposlen u varažinskoj tvrtki koja se bavi održavanjem i zaštitom javnih cesta, je, Sven Bunta, koji ravna varaždinskim HDZ-om, a osim što se bavi fitnessom, uspješno pliva i u – manekenskim vodama. Sonja Celišćak, pak, ime je koje široj hrvatskoj javnosti ne znači previše, no ta mlada dama upravlja koprivničko-križevačkom mladeži vladajuće stranke, uz to stiže i na posao u Podravci, gdje radi kao – Accounting Policies and Standards Manager. U karijeri je radila i kao hostesa, a ujedno je i gradska vijećnica, a osim toga – vrlo je naklonjena modi.

U međimurskom HDZ-u stoluje Ivan Borović, mladić koji dolazi iz obitelji koja se bavi poljoprivredom, te su poznati po unosnoj proizvodnji lješnjaka. Sa svega 25 godina, prvi čovjek splitske mladeži, Filip Odrljin, postao je član Upravnog vijeća Lučke uprave Split, zbog čega se našao na udaru kritičara koji su smatrali da je riječ o uhljebničkim, stranačkim interesima.

No, tu HDZ-ovim apsurdima ni izbliza nije kraj – zgodna je situacija i sa Dinom Bošnjakovićem, sinom ministra pravosuđa, koji je sa 25 godina postao predsjednik Nadzornog odbora komunalne tvrtke „Ivakop“ iz Ivanić Grada. Bošnjakovića mlađeg su predsjednikom NO-a imenovali u studenom 2017. godine, a odluku o imenovanju – vjerovali ili ne(!?) – potpisao si je sam osobno!

U političkim vodama visoko kotira i posinak Vladimira Šeksa, Karlo Ressler, koji je nedavno postao i europarlamentarac. Sin bivšeg zadarskog gradonačelnika, Božidara Kalmete, odnedavno sjedi u NO gradske tvrtke „Liburnije“, a i taj je mladić član – čega drugog – doli HDZ-a.

I kći, Milijana Brkića, Helena Brkić, stasala je u HDZ-u, pa je tako radila u briselskom uredu, Ivane Maletić. Koliko je stranačka iskaznica HDZ-a ključna za uspjeh, potvrđuju i brojke. Naime, Plenkovićeva vlada premašila je sve prethodne po broju uhljebljenih u državnim tvrtkama i poduzećima, agencijama i raznim zavodima. Naravno, profesionalni kriterij ostao je po strani, a javni natječaji, po običaju, sveli su se na mrtvo slovo na papiru, jer na njima, kao što je ,poznato, pobjeđuju oni sa stranačkim iskaznicama.

U mandatu Plenkovićeve vlade, dakako, riječ je o ekipi iz HDZ-a, te neizostavnog HNS-a, koji je Plenkoviću omogućio da zadrži vlast.