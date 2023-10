Autobuse i tramvaje nema tko voziti? Kolaps u Zagrebu: Tomašević grca u problemima, ovo je njegova najbolnija točka

Autor: Iva Međugorac

”Tomaševiću, je li istina da je 50 vozača dalo izvanredan otkaz zbog loših uvjeta rada u ZET-u”, pitanje je to koje je na svojem ‘fejs’ profilu zagrebačkom gradonačelniku postavio njegov vjerni pratitelj i bivši saborski zastupnik Ivan Pernar koji se počeo pretvarati u noćnu mogu i najvećeg kritičara zagrebačke vlasti koja iz dana u dan grca u sve većim problemima koji su se pak prelili na funkcioniranje grada, ali i gradskih tvrtki.

Prema onome što Pernar govori nejasno je i zbog čega se gradski autobusi i tramvaji konstantno kvare ukoliko se uredno servisiraju, a uz to nepoznanica je i ima li ih uopće tko i servisirati.





Niz neugodnih Pernarovih pitanja

”Zašto autobusi ne voze po rasporedu, je li problem u onima koji slažu nerealan raspored svjesni toga da se on neće moći odraditi ili u tome što niste u stanju osigurati normalan prijevoz putnika”, pita se uz ostalo Pernar koji više niti ne krije svoje ambicije za povratak u politiku. I u gradskoj upravi sve se teže kriju problemi s kojima se suočava gradonačelnik Tomašević.

Prema tvrdnjama upućenih gradonačelnik Zagreba suočava se s problemima u gradskoj upravi, ali i s problemima radi toga što gradske tvrtke sve lošije posluju, a tu se pojavljuje i stara boljka njegove stranke Možemo, o čemu se progovaralo i uoči lokalnih izbora- riječ je o nedostatku kvalitetnih kadrova.

U nedostatku svojih kadrova i onih na koje se može osloniti Tomašević je na vodeće pozicije u gradskim tvrtkama instalirao SDP-ove kadrove čija je sposobnost upitna, objašnjava nam dobro upućeni sugovornik te dodaje da posebno loše posluju ZET i ČIstioća te da broj vožnji i broj odvoza otpada drastično opada.

”Nedostaje opreme, nema vozila i rezervnih dijelova, ne raspisuju se natječaji za njihovu nabavu, to su za Tomaševića golemi problemi, on se s time ne može nositi, niti ima s kime riješiti te probleme. Tomašević nije operativac, a uza se nema ljude koji imaju takve sposobnosti. Kod vođenja grada ideologija nikoga ne zanima, vi tu trebate ono što bi pokojni Bandić rekao šljakere, a u Tomaševićevim redovima takvih ljudi nema.

Nije to problem samo po pitanju Zagreba, već je to problem koji će se preliti i na cijelu stranku Možemo”, smatra naš sugovornik koji kaže da će poražavajuće stanje u glavnom gradu za Možemo biti udarac na parlamentarnim izborima za koje su već predstavili Sandru Benčić kao svoju premijersku kandidatkinju.









Kolaps u gradskim tvrtkama

Pitanje je koga oni drugog osim Benčić i Tomaševića uopće i imaju za predstaviti kada se ni u sabornici njihovi zastupnici baš i nisu proslavili otvaranjem intrigantnih tema, pokretanjem afera i kritikama vlasti. Sve donedavno u Zagrebu je i oporba donekle imala razumijevanja za Tomaševića koji se suočio s ostavštinom svojeg prethodnika Milana Bandića što doista jest izazovno, no što vrijeme više odmiče to je jasnije da Bandić za Tomaševića više ne može biti izlika.

”Ne može Bandić danas biti kriv zbog trave koja diljem grada nije pokošena, ili zbog krcatih kontejnera. Nije mu Bandić rekao da nabavlja polovne tramvaje iz Njemačke, to su njegovi propusti, a on to ne zna iskomunicirati s javnošću”, kaže naš sugovornik te dodaje da su građani posebno nezadovoljni izlikama i opravdanjima koje posljednjih mjeseci čuju od zagrebačkog gradonačelnika.

Tako je recimo tijekom ljeta Tomašević ne košenje zelenih površina u gradu opravdavao tropskom klimom i ogromnim padalinama.

Sve to dovodi u pitanje dugoročan Tomaševićev opstanak u politici za što mu je nužan ogroman zaokret, jer će se u suprotnom Možemo početi okretati od njega, posebice ako postane vidljivo da izostanak rezultata u glavnom gradu ugrožava njihov rezultat na parlamentarnim izborima.

Ne može se za sada ni po rezultatima Tomaševićeva rejtinga reći da je on nešto izgubio, ali se može reći kako je njegova podrška među građanima značajno poljuljana, a to nije i ne može dobro, spominjati Bandića više naprosto nema smisla, od Tomaševića građani očekuju da ispuni barem dio svojih ambicioznih predizbornih obećanja, a on se pak sa svojim suradnicima sve više vrti u jedno te istom krugu, iz kojeg među ostalim izvire i nervoza što zbog nerealiziranih planova, a što zbog Pernara koji Tomaševića neće pustiti na miru sve do lokalnih izbora.

Štoviše, čini se kako će od Pernara Tomašević dobivati sve više neugodnih pitanja na koja će prije, ili kasnije morati početi odgovarati, jer ovako ostavlja dojam da je Pernar u pravu kada ga kritizira dok ga on ignorira ili se pak upušta u polemike u kojima ga nije u stanju razoružati argumentima.