(AUDIO) ŠVERCER MIGRANATA ZA DNEVNO: ‘Istim kanalima krijumčari se kokain, a u OVIM klubovima trošimo novac!’

Autor: Marin Vlahović

Nakon što smo 04.12.2018, u 20h, objavili tekst o međunarodnoj organizaciji švercera migranata, kojoj se na čelu nalazi dvadesetogodišnji Pakistanac, Sameer Parvez Khan, donosimo i njezin nastavak. Ova priča, rezultat je opsežnog i detaljnog istraživanja ilegalnog biznisa šverca migranata, kojem Vlada Republike Hrvatske i nadležna ministarstva, pristupaju površno.

Dok granice Republike Hrvatske osigurava više od 6000 graničnih policajaca, glavni organizatori šverca žive u Zagrebu, koristeći pritom i sve pogodnosti statusa tražitelja azila.

Vozački su zamjenjivi, organizacije švercera vode strani državljani

Sve do razbijanja organizacije Sameera Parveza Khana, policijske akcije, bile su usmjerene protiv vozača, znači potpuno marginalnih i lako zamjenjivih kotačića u međunarodnom kriminalnom lancu.

Rezultati akcije i štura policijska priopćenja, govore da policija ipak nije detaljno obrađivala Khana i njegove suradnike. Posebnu ulogu odradili su takozvani mainstream mediji, čiji su tekstovi i televizijski prilozi, trebali djelomično demantirati otkriće našeg portala. S tim ciljem, prostor na jednoj televiziji, dobila je navodna djevojka Sameera Parveza Khana. Ipak, umjesto da umiri javnost, njeno svjedočanstvo, izazvalo je nove kontroverze. Naime, kao što smo ranije pisali, svjedoci tvrde da se Sameer Parvez Khan predstavljao kao sin pakistanskog konzula u Italiji. U spomenutom televizijskom prilogu, njegova djevojka govori da mu je otac župan, odnosno predstavnik izvršne vlasti u Pešavaru. Inače, Pešavar je obavještajno i vojno središte Pakistana, te glavni grad provincije „Khyber Pakhtunkhwa“, koja broji desetak puta više stanovnika nego Hrvatska. Vrhovnu vlast u ovoj provinciji, kao glavni ministar, uistinu obnaša osoba prezimena Khan, no nećemo špekulirati da li je isti otac Sameera Parveza Khana.

Moćna obiteljska pozadina i veze s Pakistanom

Ono, oko čega nema nikakvih dvojbi, jest činjenica da obitelj Sameera Parveza Khana ima veliki utjecaj u Pakistanu, pogotovo u Pešavaru i široj okolici. U to su se mogli uvjeriti i kolege novinari iz drugih medija, samo da su malo bolje proanalizirali Khanove profile na društvenim mrežama. Veći broj Khanovih prijatelja, koji nose isto prezime i redovito komuniciraju s Khanom, istaknuti su članovi PTI-a (Pakistanskog pokreta za pravdu), centralističke stranke kojom rukovodi premijer Pakistana, Imran Khan. Zauzimaju važna mjesta u vlasti i gospodarstvu, a neki su i na visokim vojnim dužnostima. Kroz tu prizmu, možemo promatrati i medijski istup Khanove djevojke iz Đurđevca, koja je vrlo vjerojatno, opčinjena bogatstvom i moći Khanove obitelji. Detaljnijom analizom profila Sameera Parveza Khana, kolege novinari su mogli pronaći i objave zabrinjavajućeg karaktera. Između ostalog, Khan je pisao i statuse u kojima je branio islamski terorizam kao legitimno sredstvo obrane protiv nepravedne politike UN-a. Neke objave su izuzetno alarmantne, poput špila karata, as, kralj, četvorka i sedmica, koje tim redoslijedom tvore izraz AK-47 ili Kalašnjikov. Što se tiče njegove veze s ISI-em (Pakistanskom obavještajnom službom“, tu se ne radi o fotografiji jedne značke, nego o čitavom nizu objava u kojima se slavi ili promovira Pakistanska obavještajna služba.

Iako o svemu šute, liberalni i lijevi mediji, morali bi se zabrinuti zbog ovakvih pojava na hrvatskom teritoriju. Provincija, iz koje je došao Sameer Parvez Khan, ozloglašena je i zbog kršenja ljudskih prava. Homoseksualci i transvestiti, ne uživaju nikakvu zaštitu. Nerijetko ih ranjavaju ili ubijaju na ulici, a izvršna vlast, koju prema riječima njegove djevojke, predstavlja i Khanov otac, uglavnom ignorira takvo nasilje, kao i druga kršenja ljudskih prava. Sve navedene veze, prije policije, morala je istražiti SOA-e, jer ovdje očito nije u pitanju isključivo klasični kriminal, već opća nacionalna sigurnost. Imamo dakle mladog pakistanskog nacionalistu iz ugledne, politički podobne obitelji, koji na društvenim mrežama opravdava islamski terorizam i dva afganistanska državljanina, o kojima ne znamo mnogo.

Tko su sve tražitelji azila u Hrvatskoj?

Podsjećamo, policija je objavila da su sva trojica tražitelji azila u Hrvatskoj. U ovom slučaju, komunikacijska veza s Pakistanom je lako dokaziva. Preko objava drugih medija, policija je potvrdila kako postoje i dokazi o uplatama novca švercerskoj organizaciji Sameera Parveza Khan, no nisu pojasnili, odakle se novac uplaćivao. Prema našim saznanjima, novac se uplaćivao u Pakistanu. Malo je onih koji vjeruju da se Khan ovim poslom bavio bez podrške određenih struktura u matičnoj zemlji. Zbog Marakeškog sporazuma i stavova dijela građana prema migrantima, postoji velika bojazan oko moguće reakcije javnosti na cjelovitu istinu u ovom slučaju. S druge strane, javnost ima pravo na potpunu informaciju. U protivnom, ne postoji medijska sloboda, pa ni demokracija. Doduše, jedan od glavnih ciljeva famoznog sporazuma, trebala bi biti i borba protiv šverca migranata. Nažalost, liberalni krugovi u Hrvatskoj, to ne mogu, ili ne žele razumjeti. Našu priču, prenijeli su portali, novine i televizije u Sloveniji, te neki mediji u Mađarskoj. Više od 400 000 ljudi, pogledalo je i gostovanje autora priče u emisiji „Bujica“, urednika i voditelja Velimira Bujanca. Nema sumnje, postoji veliko zanimanje za nastavak priče. Zato, zbog interesa hrvatske i europske javnosti, objavljujemo dio svjedočanstva jednog od članova organizacije Sameera Parveza Khana. Materijal je snimljen u otežanim okolnostima, prije objave prvog dijela priče. Svjedok iznosi svoja saznanja o uplatama novca, vezama s Pakistanom, metodama komunikacije, kao i opsegu cijele operacije. Neke segmente ovog predmeta, policija i USKOK, nisu uopće obradili. Jedan od naših insajdera, tvrdi da su Pakistanci ušli i na tržište narkotika. On priča da je kokain stizao istim kanalima, kao i migranti. Hrvatska se nalazi pred velikim sigurnosnim izazovima, a javnost je zakinuta za najvažnije informacije. Vladajuća politika, ne smije utjecati na rad policije i obavještajnih službi. Ignoriranjem mogućih prijetnji, povećavaju se sigurnosni rizici. Uz sve opasnosti koje nosi nastavak priče, nastavljamo dalje s istragom cijelog slučaja. Nadamo se kako će naš trag ovoga puta pratiti, ne samo kolege iz susjednih zemalja, nego i iz Hrvatske. Želite znati što se stvarno događa? Poslušajte svjedočanstvo bivšeg člana organizacije Sameera Parveza Khana.